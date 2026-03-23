高齢者ほど「高めのコレステロール」が健康の鍵!? 必須アミノ酸の宝庫”卵”【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

卵は必須アミノ酸がそろう”栄養カプセル”

卵は、タンパク質補給にとても適した、栄養価の高い食材です。一般的によく食されているMサイズの卵1個(約60g)には、およそ7gのタンパク質が含まれており、体に必要な必須アミノ酸をすべて、理想的なバランスで含んでいます。

卵白には「オボアルブミン」と呼ばれる卵特有のタンパク質が含まれ、卵黄にはレシチンという脂質成分が含まれています。レシチンは善玉コレステロールを増やし、血管の健康を保つ働きがあることが知られています。

完全栄養食と呼ばれる卵ですが、「卵を食べるとコレステロールが上がるから控えたほうがいい」と思い込んでいる人は少なくありません。しかし、この考え方はすでに古いものです。健康な人が1日2～3個の卵を食べても、血中コレステロール値に大きな影響はないことがわかっています。むしろ高齢者では、コレステロール値がやや高めのほうが元気で、フレイルになりにくいという報告もあります。コレステロールはホルモンや細胞膜の材料になる重要な成分であり、年齢を重ねた体には欠かせない存在なのです。

卵には、タンパク質だけでなく、食物繊維とビタミンCを除くほぼすべてのビタミンとミネラルも含まれています。ビタミンA、D、B群、鉄、カルシウムなど、体を支える栄養素が一つに詰まった、まさに”栄養素のカプセル”のような食材。調理の手間が少なく、朝食や間食にも取り入れやすい卵は、アルブミン値を意識した食事において、積極的に活用したい優秀なタンパク質源です。

血清総コレステロール1mg/dℓ上昇ごとの心疾患死亡率の変化

40代ではコレステロール値が1mg/dl上昇すると、心臓病死亡率も1.1%高くなりましたが、50代では死亡率の増加は0.5%となり、60代では0.3%しか増加しませんでした。さらに80代ではマイナス0.5%、つまりコレステロール値が高いほうが心臓病で亡くなる危険が少ないという結果です。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳