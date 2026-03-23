今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は新しい取り組みが始まるなど、ワクワクする出来事が盛りだくさん。モチベーションも高いので、周りの人と協力しながらおこなっていくと良いでしょう。年上の人と話す場合は、相手の意見を優先してあげるとうまくいきそう。恋愛面は、ちょっとしたプレゼントや差し入れをすると◎ 相手の好きなものをリサーチしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
わがままを言いたくなるときは疲れがたまっているかも。1人の時間をつくって好きなことや贅沢を楽しんでみるのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は新しい取り組みが始まるなど、ワクワクする出来事が盛りだくさん。モチベーションも高いので、周りの人と協力しながらおこなっていくと良いでしょう。年上の人と話す場合は、相手の意見を優先してあげるとうまくいきそう。恋愛面は、ちょっとしたプレゼントや差し入れをすると◎ 相手の好きなものをリサーチしてみて。
わがままを言いたくなるときは疲れがたまっているかも。1人の時間をつくって好きなことや贅沢を楽しんでみるのもアリ。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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