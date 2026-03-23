とんでもないミスショットを100%なくせるSスイングとは！？【誰でもできるナイスショットの絶対法則】

とんでもないミスショットを100%なくせるSスイングとは！？【誰でもできるナイスショットの絶対法則】
仕方ないミスととんでもないミスの違いとは
仕方ないミスととんでもないミス
ゴルフにミスはつきものです。もともとゴルフ場は、コース設計家が、プレイヤーがミスしやすいように錯視や錯覚を利用して設計しているからです。
また、上空には風が吹いています。高い樹木や断崖があると、風の向きは変わるので、ティーグラウンドで感じた風がボールの着地点でも吹いているとは限りません。だから、どんなに完璧なナイスショットをしても、グリーンの右を狙ったボールが左に乗ることはあるし、ピンにピッタリと思ったボールが、ショートしてグリーン手前のバンカーに入ることもあります。だからそういったミスはしょうがないと思います。でも、アプローチが上手くいけばパーは取れます。だからこそ、リカバリーのゲームとも言われるのです。
でも「とんでもないミスショット」はなくしましょう。とんでもないミスは、打つ前の準備と、私が提唱する「Sスウィング」で100%なくすことができます。
たとえば、アマチュアに多いグリーン周りのザックリは、事前にザックリしそうなライかどうかを入念にチェックし、ザックリしそうだと思えば、ザックリしにくいパターやユーティリティーで転がすことでザックリは防げます。
とんでもないミスを極力なくす――それはスコアメイクの第一歩でもあるのです。
【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨