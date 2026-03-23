とんでもないミスショットを100%なくせるSスイングとは！？【誰でもできるナイスショットの絶対法則】

仕方ないミスととんでもないミスの違いとは

仕方ないミスととんでもないミス

ゴルフにミスはつきものです。もともとゴルフ場は、コース設計家が、プレイヤーがミスしやすいように錯視や錯覚を利用して設計しているからです。

また、上空には風が吹いています。高い樹木や断崖があると、風の向きは変わるので、ティーグラウンドで感じた風がボールの着地点でも吹いているとは限りません。だから、どんなに完璧なナイスショットをしても、グリーンの右を狙ったボールが左に乗ることはあるし、ピンにピッタリと思ったボールが、ショートしてグリーン手前のバンカーに入ることもあります。だからそういったミスはしょうがないと思います。でも、アプローチが上手くいけばパーは取れます。だからこそ、リカバリーのゲームとも言われるのです。

でも「とんでもないミスショット」はなくしましょう。とんでもないミスは、打つ前の準備と、私が提唱する「Sスウィング」で100%なくすことができます。

たとえば、アマチュアに多いグリーン周りのザックリは、事前にザックリしそうなライかどうかを入念にチェックし、ザックリしそうだと思えば、ザックリしにくいパターやユーティリティーで転がすことでザックリは防げます。

とんでもないミスを極力なくす――それはスコアメイクの第一歩でもあるのです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨