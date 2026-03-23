巻き爪の本当の原因は「足指の使いすぎ」!? 巻き爪を改善させる方法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

巻き爪は爪を切っただけでは治らない

巻き爪の原因は足の指を圧迫すること

足の指の爪の両端が内側に巻いている「巻き爪」。この巻き爪は、爪の切り方ばかりを気にしていても治りません。重要なのは「なぜ、巻き爪になったのか」ということ。原因を突きとめ、それを改善することが巻き爪の改善につながります。

では、原因は何か。足の指を使っていないと巻き爪になるとよくいわれます。間違いではありませんが、該当するのはよほど使っていない場合のみ。例えば、病気で寝たきりの方などはそれにあてはまります。実は多くの場合、原因は正反対で、足の指を使いすぎているせいで巻き爪になるのです。わかりやすい例がスポーツ選手。野球やサッカー、フィギュアスケートなどの選手たちには巻き爪で悩む人が大勢います。これは競技中に前重心になったり、足の指に圧力がかかるためです。

したがって、足の指に圧力をかけないようにすれば、巻き爪は改善します。それだけでなく、小指の爪が小さくなったり、割れたり、爪が黒ずんだりといった爪のトラブルまで解消できます。

改善のコツは、第一に「足の指を使わないといけない」という固定観念を捨てること。また、私たちは前傾姿勢で歩くなどして知らぬ間に足指を酷使しています。そのことをしっかり自覚すること。最後に、スポーツや仕事で足指を使う方は、そのクセを日常に持ち込まないことです。普段は足指をなるべく使わず、休ませてあげてください。

巻き爪ってどんな状態？

正常 巻き爪

ほかにも

・小指の爪がなくなる

・小指の爪の端が割れる

・前方向の巻き爪

・爪が黒ずんで死んでしまう

などのトラブルも

原因：指の使いすぎ

つま先重心で立つ、歩くなどのクセがある方、スポーツで日々走り込んでいる方、バレエなどでつま先立ちしている方など、普段からつま先に力が入っている方が巻き爪になりやすいです。

「使わなすぎる人もなる」

一般的に「指を使わないと巻き爪になる」という情報が出回っていますが、ここでいう「使わない」は病気で寝たきりなどで使わないということです。

改善方法

（１）「足の指を使わないといけない」という考えを捨てる

（２）「普段から使っていない!」と思っている思い込みをやめる

（３）スポーツや仕事で使うのなら、それ以外のときは使わないように意識する（日常にそのクセを持ち込まない）

極度の巻き爪は手術が必要になることも！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志