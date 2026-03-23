福岡市の西南学院大学で、学生のストレスや孤独感を「犬の力」を借りて癒やそうという体験会が開かれました。体験会を企画したのは、社会福祉を学ぶ学生です。

■森野里奈記者

「大学のキャンパス内に多くの学生が集まっています。皆さん、犬とふれあっていますね。」



この日、福岡市早良区の西南学院大学で開かれたのは、アニマルセラピーの体験会です。



アニマルセラピーは動物とふれあうことで、心や体のリラックス、ストレスの軽減などが期待できる取り組みです。

体験会には「人にほえない」「待てができる」など、協会が認定したセラピードッグ7頭が参加しました。



体験会の発案者である人間科学部3年の藤田亜紗樹さんは、大学生の心の健康を保ちたいと、この企画を立案しました。



■西南学院大学人間科学部3年・藤田亜紗樹さん

「大学生で心の病を抱える人が増加していると聞いたことと、精神疾患などをよく発症する時期と大学生の年齢が重なるので、ワンちゃんとふれあって心の癒やしにしてもらえたらいいなと思って。」



きっかけは、大学内で行ったヒアリングでした。



「大学内に居場所がない」「実家を離れてペットとふれあうことができない」「就職活動での悩み」など、多くの学生が不安を抱えながら大学生活を送っていることが分かったからです。

藤田さんが企画した学生向けのアニマルセラピーは、学内のプロジェクトコンペで採用され実現しました。



この日はおよそ40人の学生らが参加し、セラピードッグとふれあう時間を楽しみました。



■参加した人

「なでさせてくれるの？優しい子だね。」

「ぬいぐるみみたい。」

「癒やされます、本当に。めちゃめちゃ気持ちいいです。」

記者もセラピードッグとのふれあいを体験しました。



■森野記者

「ふわふわで温かいですね。気持ちいいです、毛並みが柔らかくて。」

福岡アニマルセラピー協会の木戸敏徳さんは、アニマルセラピーの効果について「非言語のコミュニケーションでの心の変化があるのでは」と分析しています。



■福岡アニマルセラピー協会・木戸敏徳 代表理事

「連れてきているこちらが元気をもらいます。あれだけの笑顔を犬たちがつくるのが誇らしいし、僕が周りで見られるのもすごく幸せを感じます。」



■参加した学生

「言葉を交わすわけではないけれど、犬たちとふれあうことで温かい気持ちになって、来てよかったなと思いました。」

「修士論文と実習と授業がいっぱいあって、体力とメンタルを使うから大変です。柔らかい、温かい、もふもふが感じられて、すごく癒やされました。」



■西南学院大学・藤田さん

「心の健康を保つと言っても、やっぱり楽しんでもらう、笑顔になってもらうことが一番だと思うので、少しでも多くの人に伝わればいいなと思います。」



この日のアニマルセラピーに参加した9割の人が大変満足したと回答していて、藤田さんは今後も、学内でのアニマルセラピーを続けていきたいと話していました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月5日午後5時すぎ放送