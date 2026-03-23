『ヤンドク！』病に倒れた恩師・中田先生…橋本環奈“湖音波”に残された希望【最終話あらすじ】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の最終話が23日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■最終話あらすじ
湖音波（橋本環奈）は手術中の中田（向井理）の動作に違和感を覚え、手術後に「目、見えてないですよね？」と声をかける。すると中田は、髄膜腫で右側の視野が大きく欠けていることを打ち明ける。自分が手術をすると訴える湖音波に対し「命が助かったとしても視力を失えば医者を続けることはできない」と断る中田。湖音波は食い下がるが、中田の決意は揺るがない。
手術を終えた厚労大臣・海原（井上肇）の元を訪れた鷹山（大谷亮平）に、中田は術後のケアについて相談したいと声をかける。２人が会議室へ行くと、そこには大河原（大塚寧々）が待ち受けていた。大河原は自身を含む経営陣の辞職に関する同意書を鷹山に差し出す。亜里沙（湯山新菜）の紹介状の扱いに関して責任を取るべきだと訴えるが、鷹山は反発。そこへ湖音波が来ると、室内のやり取りが院内に生配信されていると告げ…。
数日後、院内の状況は様変わりしていた。中田が辞職して姿を消してしまい、不安を覚える脳神経外科の一同に、湖音波は発破をかける。湖音波自身も仕事に没頭し、残業続きの毎日を送っていた。そんなある日の朝、潮五郎（吉田鋼太郎）がスタッフルームを訪れる。中田が病気だと察した潮五郎は亡くなった妻を思い出したと言い「今行かんと一生後悔するぞ」と湖音波を諭す。それを聞いて湖音波は中田に会いに行くが、すでに自宅を引き払っており途方に暮れる。そこに中田が倒れたと連絡が入る…。
【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■最終話あらすじ
手術を終えた厚労大臣・海原（井上肇）の元を訪れた鷹山（大谷亮平）に、中田は術後のケアについて相談したいと声をかける。２人が会議室へ行くと、そこには大河原（大塚寧々）が待ち受けていた。大河原は自身を含む経営陣の辞職に関する同意書を鷹山に差し出す。亜里沙（湯山新菜）の紹介状の扱いに関して責任を取るべきだと訴えるが、鷹山は反発。そこへ湖音波が来ると、室内のやり取りが院内に生配信されていると告げ…。
数日後、院内の状況は様変わりしていた。中田が辞職して姿を消してしまい、不安を覚える脳神経外科の一同に、湖音波は発破をかける。湖音波自身も仕事に没頭し、残業続きの毎日を送っていた。そんなある日の朝、潮五郎（吉田鋼太郎）がスタッフルームを訪れる。中田が病気だと察した潮五郎は亡くなった妻を思い出したと言い「今行かんと一生後悔するぞ」と湖音波を諭す。それを聞いて湖音波は中田に会いに行くが、すでに自宅を引き払っており途方に暮れる。そこに中田が倒れたと連絡が入る…。