冨永実里＝『週刊ヤングマガジン』17号

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　「ミスマガジン2025」読者特別賞を受賞し冨永実里が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の巻末グラビアに登場した。

【別カット】冨永実里、膝抱えショット

　「読者特別賞」に選ばれてからすでに半年が過ぎ、明るくハツラツとした無邪気さのなかに、大人な仕草が見えるようになった18歳。今回はT166・B80・W57・H84センチというスレンダーボディをさまざまなビキニやハイレグなどさまざまな衣装に挑戦。ショートヘアにイメチェンし涼やかに凛とした最新の姿を見せている。

　なお表紙＆巻頭グラビアには寺本莉緒、巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜が登場する。