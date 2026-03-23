リーグ・アン 25/26の第27節 ナントとストラスブールの試合が、3月23日04:45にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはマティス・アブリン（FW）、イグナティウス・ガナゴ（FW）、イブラヒマ・シソコ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはダトロ・フォファナ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、サミュエル・アモアメヨー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ナントのマティス・アブリン（FW）のアシストからデマイン・アスマニ（MF）がゴールを決めてナントが先制。

しかし、45+2分ストラスブールが同点に追いつく。サミュエル・アモアメヨー（MF）のアシストからマキシ・オイデル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ストラスブールは後半の頭から選手交代。ダトロ・フォファナ（FW）からホアキン・パニチェッリ（FW）に交代した。

53分ナントが逆転。チドジー・アワジーム（DF）のアシストからマティス・アブリン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

62分、ストラスブールが選手交代を行う。マキシ・オイデル（MF）からサミル・エルムラベ（MF）に交代した。

63分、ストラスブールは同時に2人を交代。サミュエル・アモアメヨー（MF）、ルーカス・ホグスバーグ（DF）に代わりgessime yassine（MF）、アブドゥル・ウワタラ（MF）がピッチに入る。

76分、ストラスブールが選手交代を行う。アンドリュー・オモバミドール（DF）からフリオ・エンシソ（FW）に交代した。

78分ストラスブールのgessime yassine（MF）のアシストからホアキン・パニチェッリ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

81分、ナントは同時に2人を交代。デマイン・アスマニ（MF）、モハメド・カバ（MF）に代わりルイス・ルルー（MF）、バヘレバ・ギラッシー（MF）がピッチに入る。

86分、ナントが選手交代を行う。イブラヒマ・シソコ（MF）からレミ・カベッラ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分ストラスブールが逆転。ホアキン・パニチェッリ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

そのまま試合終了。ストラスブールが2-3で勝利した。

なお、ナントは45+3分にイブラヒマ・シソコ（MF）、51分にヨハン・レペナン（MF）、90+1分にバヘレバ・ギラッシー（MF）に、またストラスブールは15分にバレンティン・バルコ（DF）、29分にサミュエル・アモアメヨー（MF）、58分にマキシ・オイデル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 06:51:12 更新