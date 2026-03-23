気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

後悔は「決められなかったこと」から生まれる

40歳になると、ふとした瞬間にこんなことを考える。

今の働き方を続けるか、それとも少しペースを変えるか。

これまで通りを選ぶか、それとも新しい選択をするか。

仕事でも管理職になり、ある程度の安定も手に入れた。

大きな不満があるわけではない。

それでも、どこか満たされない感覚が残る。

そして、多くの人がこう考える。

「もう少し情報を集めてから決めよう」

「もう少し落ち着いてから判断しよう」

だが、その“もう少し”が、

人生最大の後悔を生むことになる。

なぜなら、後悔の多くは、「間違えたこと」ではなく、

「決めなかったこと」から生まれるからだ。

「10年後の後悔テスト」をしてみよう

では、どうすればいいのか。

その答えは、シンプルだ。未来から逆算して考えること。

これをするときには「10年後の後悔テスト」をしてみることをおすすめしたい。

「10年後、私はこの決断についてどう感じるだろう？」

この質問は、現在の雑音を取り除き、決定の先延ばしにつながるプレッシャーを和らげるのに役立つ（なお、「選択しないのも選択のうち」ということも覚えておこう）。

『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p333）より引用

この問いを自分に投げかけると、自然とすぐに答えが出るはずだ。

しかし、答えがわからないときはどうすればいいのだろうか。

そういう場合は、「次のステップに進んだときに何を感じるか」に集中すると、決断を下すのに役立つ情報が得られる。たとえば、大学や大学院に進学すべきか迷っている場合は、実際に志願したときにどんな気持ちになるのかを考えてみよう。行動を起こした結果どんな気持ちになるかを考え、それによってさらなる情報を得た後で、再び「10年後の後悔テスト」をしてみよう。

『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p334）より引用

行動したとき、自分が何を感じるか。

その感情こそが、最も正確な判断材料になる。

迷ったときは、もう一度問いかけてほしい。

「10年後、私はこの決断についてどう感じるだろう？」

完璧な答えはいらない。後悔しないほうを選ぶ。

その選択を先延ばしにしたまま、10年後を迎えることだけは避けてほしい。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）