2011年から2021年まで日本テレビで放送していた、お金がなくても幸せな人生を送る女性「ボンビーガール」を紹介する番組「幸せ！ボンビーガール」。中でも大人気だった名物企画が、地方から東京へ夢を抱いて上京する女性のリアルな物件探しに密着するドキュメント企画「上京ガール」。

この「上京ガール」が、3月24日（火）9:00〜11:10放送の「DayDay.」で5年ぶりに復活。放送後、オンライン動画配信サービス・Huluでは放送では入りきらなかった未公開シーンも含めた完全版を独占配信する。ナレーションは「幸せ！ボンビーガール」同様、山咲トオルが担当。過去最高の家賃高騰＆物件争奪戦の中、推し活女子のリアルな家探しに密着！

今回密着するのは、愛知県から上京しテレビ局のADを目指す22歳のあいみさん。

しかし、アルバイト代の多くを「推し活」に使ってしまったため、自身で用意できた上京資金はたったの8万円！希望家賃を「6万円」と控えめに設定しつつも、「風呂・トイレ別」「オートロック」「宅配ボックス」、さらには「推しの曲を爆音で聴ける防音性」など、不動産屋さんも頭を抱えるような希望条件が次々と飛び出す。

そんな彼女を待ち受けていたのは、超ハードモードな東京の現実。2026年現在、物価高の影響で東京23区の家賃相場は過去最高を記録。加えて撮影時は新生活に向けた引っ越しのピークで、空き物件自体が激減している絶望的なタイミング。内見予約が殺到し、タッチの差で他の人に申し込みをされてしまうハプニングも発生する中、怒涛の物件争奪戦サバイバルが幕を開ける。

果たして彼女は、厳しい現実とワガママな条件の狭間で、無事に理想の部屋を見つけることができるのか!?