目標は世界一。23年（令5）のU―18W杯は8月31日から台湾で開幕。前回3位に終わった反省と経験をどう生かすか。明徳義塾と同じく守りを中心にした野球を基本にして、7回制、DH制に対応できるチームの編成に取り組んだ。

W杯はかつての親善試合とは意味が全く違う。参加国は勝つために、時間も資金も投入して、チームをつくってくる。夏の甲子園で上位に入った学校を中心にしたオールスター的な編成では、真剣勝負の場では通用しない。チームとして適材適所の選手をピックアップすることに主眼を置いた。各地を担当する選考委員にも、自分の考え方をしっかり伝えた。こうしてできたのが23年のチームだ。

監 督 馬淵 史郎（明徳義塾監督）

ヘッド 岩井 隆（花咲徳栄監督）

コーチ 小坂 将商（智弁学園監督）

比嘉 公也（沖縄尚学監督）

投 手 武田 陸玖（山形中央）

高橋 煌稀（仙台育英）

木村 優人（霞ケ浦）

安田虎汰郎（日大三）

矢野 海翔（大垣日大）

中山 優月（智弁学園）

前田 悠伍（大阪桐蔭）

森 煌誠（徳島商）

東恩納 蒼（沖縄尚学）

捕 手 尾形 樹人（仙台育英）

新妻 恭介（浜松開誠館）

寺地 隆成（明徳義塾）

内野手 山田 脩也（仙台育英）

高中 一樹（聖光学院）

緒方 漣（横浜）

森田 大翔（履正社）

小林 隼翔（広陵）

外野手 橋本 航河（仙台育英）

丸田 湊斗（慶応）

知花慎之助（沖縄尚学）

前回の経験から、日本が勝機を見いだすためには、投手を中心とした守り、そして走力を最大限生かした緻密な野球の実践にあると判断した。だが、発表すると、賛否両論が噴出した。特にこの年の打者ビッグ3として注目された佐々木麟太郎（花巻東）、真鍋慧（広陵）、佐倉（人ベンに峡の旧字体のツクリ）史朗（九州国際大付）を外したことに関しては、打力不足ではという声も届いた。20人という選手枠で、10日間で最大9試合というハードな日程を乗り切るためには、まず投手が必要。球数制限もあるからなおさらだ。連戦も考えて、投手9人、捕手3人を選ぶと、これで12人。残り8人で内野と外野、そしてDHをまかなう必要がある。

だからこそ、捕手を含めて、野手は複数ポジションを守る能力が必要。そして監督として重視した動ける選手、走力がある選手を優先した。賛否の否の声に対しては、結果で応えるしかない。「全国の野球部員を代表して戦うという誇りをもって臨む」という決意とともに台湾入りした。社会人の阿部企業監督時代から縁のある場所だった。