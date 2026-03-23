【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン（日本時間3月21日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】怪物ケイン、最終ラインから“超ロングフィード”を放つ瞬間

バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが衝撃のプレーを見せた。最後尾まで下がってボールを受けると、右前方に向かって60メートルを超えるロングフィードを通してチャンスを作り出したのだ。

ブンデスリーガで首位を独走するバイエルンは、日本時間3月21日に行われた第27節でウニオン・ベルリンと対戦。ケインはセンターフォワードとしてスタメン出場した。

するとゴールレスで迎えた6分、バイエルンが最終ラインからビルドアップをしていくと、そこに最前線にいたはずのケインも加わる。キム・ミンジェのパスを受けたケインは、フリーで前方を見渡すと、次の瞬間、右足で対角にロングフィードを蹴り込んだ。約60メートルほどのロングフィードは、裏を狙っていたMFミカエル・オリーセのもとへ。ゴールラインギリギリのところでボールを収めることに成功。カバーに入ったDFスタンリー・エンソキにクリアされるも、一気に局面を打開した。

このプレーにABEMAで解説を務めた安田理大氏は「通りましたからね。コンパニ監督が自由を与えているのがいい。あそこまで下がると、センターバックの選手はついていけないので、フリーになれる。そこからサイドに展開。そして最後のクロスが上がるタイミングでは怖いところに入ってくる。ポジション取りも優秀」と絶賛している。

万能ストライカーが見せた、高精度のフィードについてABEMAのコメント欄やSNSでは「ケインすご」「ケインは神出鬼没」「スゴいな」「通す方も残す方もすごい」「何してんだよw」「なんでもやるやん」「あんな所にケイン落ちてきたらw」「ドン引きやん」「ポジションもすごいけど、このキックの精度よ」と驚きの声が上がっている。

この日のケインは2点リードで迎えた49分にゴールネットを揺らすなど、ストライカーとしての役割も全う。4ー0の快勝に貢献した。（ABEMA／ブンデスリーガ）