102万回再生され3.6万件の「いいね」を獲得しているのは、子猫と女の子がつくりだす幸せいっぱいの光景。投稿には、視聴者から「もー可愛いしかない」「世界最大級のかわいい」「可愛い世界」などの絶賛コメントが殺到しています。

【動画：子猫のことが大好きな女の子→抱っこして顔を近づけると…幸せいっぱいの『尊すぎる光景』】

隙あらば触れ合いたい娘さん

Instagramアカウント「うちの子イヴとその家族」に投稿されたのは、まだおうちに迎え入れられて数か月しか経っていない茶トラ白猫の「イヴちゃん」と、投稿主さんの末娘さんが触れ合う様子。娘さんはイヴちゃんが大好きでたまらないのだそうです。

イヴちゃんと毎日触れ合いたい娘さんは、隙あらば抱っこしてスリスリしているといいます。ぎゅっと抱っこして、愛おしそうに見つめたかと思うと、顔を寄せて鼻同士をくっつけるのだそう。このとき、娘さんは母性があふれているような、優しさでいっぱいの表情をしているとのことです。

噛まれるのは怖いけど…

娘さんは「できればチュウしたい！」と思っているそうですが、イヴちゃんもまだ子猫。顔を近づけられると「かぷっ」と噛むそぶりを見せることもあるといいます。もちろん本気で噛むつもりはないのでしょうが、娘さんはちょっとビクビクなのだそう。

とはいえ、イヴちゃんが本気で嫌がることは決してしない娘さん。様子をうかがうようにイヴちゃんの鼻を指先でツンツンしたり、頬を寄せたりして幸せを感じているといいます。イヴちゃんも受け入れるように目を閉じていて、愛あふれる光景をつくりだしているそうですよ。

一緒に成長するふたり

まだ小さな娘さんと、子猫のイヴちゃん。娘さんが抱っこしたいときにイヴちゃんにその気がないときもあるようで、噛まれそうになったり引っ掛かれそうになったりすることもあるそうです。

まだ小さい娘さんと子猫のイヴちゃんは、ともに成長途中。これから長い年月をともに過ごすことで、強い絆や信頼関係を築いていくことでしょう。ふたりの成長が楽しみです！

娘さんとイヴちゃんの愛あふれる光景には「幸せな世界…涙が出てきた」「なぜかこのラブラブ見てると涙が溢れてきます」と、思わず涙してしまう視聴者も続出していました。

Instagramアカウント「うちの子イヴとその家族」には、イヴちゃんがおうちにやってきてからの日々が投稿されています。イヴちゃんの成長と娘さんとのラブラブぶりから目が離せません！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うちの子イヴとその家族」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。