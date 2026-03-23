寝ている猫の上にもう1匹の猫が重なってきて…？まるで「これが僕らのフォーメーションです」と言っているようなほほえましい光景は2万5千回を超えて表示され、3千件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『寝づらくないのだろうか…』いっしょに昼寝をしていた2匹の猫を見ると→『微笑ましい瞬間』】

体温を分け合って

X（旧Twitter）アカウント『@nekonogeboku90』に投稿されたのは、重なって寝ている2匹の猫の姿。画像に登場するのは、茶白の男の子「ゲイリー」ちゃんと、キジトラの男の子「じゅうねん」くん。2匹は共に元保護猫です。この日、じゅうねんくんは、寝ているゲイリーちゃんの上に重なるようにして昼寝をしていたのだそうです。

見ている側としては、重くて寝づらいのではないかと少々心配になってくるような2匹の光景。しかし乗られているゲイリーちゃんは、じゅうねんくんの重さを特に気にしていない様子でリラックスしていたといいます。自由気ままな寝相のなかに、2匹の仲の良さと信頼がぎゅっと詰まっているワンシーンなのでした。

尊い関係性

ほかの投稿では、ゲイリーちゃんをグルーミングしてあげる様子を披露してくれているじゅうねんくん。頬や耳のあたりを入念に舐めてあげる姿を見ていると、相手に対する「大好きだよ」という気持ちがあふれているようで、心がほっこりあたたかくなります。お手入れされているゲイリーちゃんの表情がちょっぴり迷惑そう（？）なのはご愛敬。

ゲイリーちゃんとじゅうねんくんが醸し出す優しい空気感は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@nekonogeboku90』では、この他にも猫たちの面白くてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した重なって寝ている投稿には、「『安心にゃあ』って感じかな」「耐える男ゲイリーくん！w」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nekonogeboku90」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。