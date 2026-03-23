ビジュ120点ーーーッ♡【マクドナルド】の「春の新作」をチェック！

【マクドナルド】から、春の訪れを感じさせる可愛らしい新作スイーツやドリンクが登場しました。気分を明るくしてくれるような春らしいビジュアルは、お花見などのイベントにもぴったり合いそうです。季節限定の甘いご褒美を探している人は、ぜひ店頭でチェックしてみて。

見た目も味も贅沢に！ サクサク生地のいちごショートケーキパイ

マック定番のサクサクパイから、「いちごショートケーキパイ」が登場！ ショートケーキを思わせるような可愛らしいパッケージに入っており、そのビジュアルから気分も上がりそうです。サクサク生地の中には、温かなショートケーキ風の味わいが詰め込まれています。ドリンクとあわせて、ほっとひとやすみする時間を楽しんでみてはいかが？

ほんのりピンク色に心躍る◎「マックフィズ® とちおとめ白桃」

こちらの「マックフィズ® とちおとめ白桃」は、@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「甘酸っぱくてフルーティーな味わい」だという、爽やかな炭酸ドリンク。「ビジュ120点」と言っているように、桜の花が描かれたカップと淡いピンク色の組みあわせが魅力的です。春のうららかな陽気の中で、お散歩のお供にするのも良さそうです。

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writer：内山友里