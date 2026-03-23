【経済ニュースの核心】

AIの導入でブルーカラーの給与が伸びている 伸び率でホワイトカラーを逆転

シリアのアサド政権崩壊に続き、パレスチナ・ガザ地区のハマス、レバノンのヒズボラもほぼ壊滅。反米・イスラエルの盟主イランも敗戦となれば、中東・北アフリカの力関係は劇的に変化しよう。ロシア、中国の影響力は薄れ、米国が影響力を行使できる状態となる。

反米ベネズエラ、キューバは弱体化し、国際社会の勢力図が激変。歴史の転換点を迎え、同時に新しい産業も台頭する。その象徴が軍事に多用された無人機ドローンである。その技術の延長線上に軍事利用も可能な人型ロボットがある。

英国の市場調査会社オムディアによれば、「世界の人型ロボットの2025年出荷台数は約1.3万台に上り、中国製品がその多くを占め、絶対数でテスラなど米国企業を大きく上回った」とし、中国サプライヤーが量産面でベンチマークを確立したとした。シティグループのリサーチでは、50年に世界の人型ロボットの数は約6.5億台に急増する見込みだ。

英バークレイズのアナリストチームは、自動運転車が先行し、その後にドローンやヒューマノイドロボットが続くと予測。人工知能搭載ロボットや自律型機械の市場が35年までに1兆ドル規模に拡大すると予測している。

ドイツのメルツ首相の訪中に同行したドイツ主要企業30社の最高幹部は、人工知能、人型ロボット、新エネルギー車などの業界の中国企業10社と交流を行い、メルツ首相自身も中国の先端ロボット企業、ユニツリー（宇樹科技）を訪問した。

中国国家統計局が発表した「25年国民経済と社会発展統計公報」によると25年の中国の研究開発経費支出は前年比8.1％増の約4兆元（約90兆円）で、国内総生産に占める割合は2.8％、うち基礎研究の経費は前年比11.1％増の2778億元（約6.4兆円）である。

■日本は周回遅れだが

インドのニューデリーで2月16〜21日、人工知能（AI）に関する国際会議「AIインパクトサミット」が開かれた。オープンAIはインド大手財閥タタ・グループと提携し、大規模なデータセンター（DC）をインドに建設すると発表。グーグルもDC建設などインドへ150億ドル投資するようだ。

DCはクラウドを活用する人型ロボットにも重要である。

日本の経済成長の推進役は、観光やマンガではなく、産業の裾野の広い新工業製品である。自動車、家電、コンピューターに代わる新産業革命の本命とみられる生成AI搭載の人型ロボット。その量産・商用化で米中に周回遅れの日本。パラダイムチェンジの波に乗れるだろうか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）