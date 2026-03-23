"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、過激な企画を次々と打ち出すイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。大使館の前で卑わいなパフォーマンスを行ったとして、ロンドン警察から正式に起訴されたことがわかった。

【写真】妊娠検査薬で「陽性」になったことを報告した、バスローブ姿のボニー。ベッドに横たわり、体調不良を訴える姿も

ボニーは、前出の乱倫パーティーなど、一般人参加型の企画を持ち味とするセクシー系インフルエンサーだ。多くの国で法定成年年齢をギリギリ満たす"18歳"の若者と関係を持つ目的で、各地を訪れては騒ぎを巻き起こしてきた。

オーストラリアを訪問した際は、ネット上を中心に反対運動が勃発し、複数の海外メディアで、「ボニーの観光ビザは、規則違反があったとして無効になった」と報じられる結果となった。その後、インドネシアのバリ島でも"国外追放"処分を受けた。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「昨年12月、性的な映像を制作している疑いがあるとして、地元警察は島内のスタジオを捜索し、ボニーを含めた18人を拘束しました。カメラ数台、USBメモリ、潤滑ジェル、さまざまな色やブランドの避妊具なども押収されたとのことです。

ただ、一部報道によると、性的な内容を含む映像は発見されたものの、その内容が他者と共有されていなかったため、犯罪とみなされなかったようです。

結局、軽微な交通違反を理由に"国外追放"されたようで、複数の海外メディアが、ボニーは罰金9ポンド（日本円で約1800円）を支払うとともに、インドネシアへの入国が10年間禁止になったと報じています」

すったもんだの末にイギリスに帰国したボニーは、ロンドンにあるインドネシア大使館の前で挑発的なパフォーマンスを行った。インドネシア国旗を携えて、「これで床を拭くつもり」などと言い、大きく舌を出して性的なジェスチャーをしてみせた。周囲の青い覆面を被った男たちは、彼女の言動に歓声を上げていた。

この模様が動画で公開されると、SNS上で〈一線を越えている〉〈数年間は刑務所に入れられるべきだった〉といった批判が殺到。インドネシア大使館の報道官は、イギリスの関係当局に対し、"適用される法律、手続き、および権限に従って、さらなる対応を求める"と正式に苦情を申し立てたことを報告した。

現在、複数の現地メディアが、ボニーが公然わいせつ罪で起訴されたことを報じている。前出のジャーナリストが語る。

「ニュースサイト『The Tab』によると、ボニーは4月22日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定だという。また、公然わいせつ罪は、最長6か月の懲役、無制限の罰金、またはその両方が科される可能性があるとしています。

これまで滞在先でトラブルになっても余裕の態度を貫いてきたボニーですが、イギリスは生活の拠点なので、さすがに焦っているのではないでしょうか。現在はメキシコの観光地カンクンで過ごしているようで、まだこの件については言及していません」

世界的なお騒がせインフルエンサーもついに年貢の納め時か。