神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』で“月9”初出演 主演・北村匠海との共演に「唯一無二だと思います」
4月13日スタートする北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、神木隆之介の出演が発表。神木が月9に出演するのは、芸能活動31年にして初めてとなる。
【写真】『サバ缶、宇宙へ行く』からオーディションで高校生役を勝ち取った新キャストたちが発表
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
月9初出演の神木が演じるのは、JAXA職員の木島真（きじま・まこと）。「宇宙飛行士になりたい」、小学校の卒業文春に書いた夢を抱き続けて、JAXAに就職。ISS補給機の開発部門でエンジニアとして働きながら、宇宙飛行士を目指す。不定期に行われる宇宙飛行士候補選考にエントリーするも落選し、希望していない宇宙食開発担当に異動を命じられてしまう。ストイックで自他共に厳しく、完璧主義ゆえに周囲からは気むずかしい人と思われがちである。
また、神木と北村の共演も本作が初。2023年11月21日放送の『ノンストップ！』（フジテレビ系）に神木がゲスト出演した際、スタジオで北村と遭遇したエピソードを明かし、「共演お願いします！匠海さん！」とカメラに呼びかけたことも話題になった。
そんな念願の共演が叶い、神木は北村の印象を「本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています」と語っている。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時放送。
※神木隆之介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■神木隆之介
−−台本を読まれて、いかがでしょうか？
とても元気が出て希望に満ちた気持ちになりました。何度も心が折れそうになったとしても諦めずに、夢に向かっていくキャラクター達の姿がとても素敵だなと思って読んでいました。
−−演じられる木島真について
一見クールで理論的なキャラクターに見えるのですが、実は一番と言っていいほど心の中では熱く青く燃え上がる炎を宿していて、情熱を持っている人物です。その青い炎を表現できるように頑張りたいと思います。
−−初共演となる北村さんの印象は？
北村さんは本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています。そんな北村さんとお話しできたりお芝居を間近で見られるのがとても楽しいですし、これからの撮影でも楽しみで仕方ありません。唯一無二だと思います。
−−視聴者の方へメッセージ
これは実話を元にした物語です。高校生達がどんな思いで宇宙を目指したか、その姿に勇気をもらえます。ぜひ、人々の想いが紡がれていく瞬間を見ていただけたら嬉しいです。
【写真】『サバ缶、宇宙へ行く』からオーディションで高校生役を勝ち取った新キャストたちが発表
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
また、神木と北村の共演も本作が初。2023年11月21日放送の『ノンストップ！』（フジテレビ系）に神木がゲスト出演した際、スタジオで北村と遭遇したエピソードを明かし、「共演お願いします！匠海さん！」とカメラに呼びかけたことも話題になった。
そんな念願の共演が叶い、神木は北村の印象を「本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています」と語っている。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時放送。
※神木隆之介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■神木隆之介
−−台本を読まれて、いかがでしょうか？
とても元気が出て希望に満ちた気持ちになりました。何度も心が折れそうになったとしても諦めずに、夢に向かっていくキャラクター達の姿がとても素敵だなと思って読んでいました。
−−演じられる木島真について
一見クールで理論的なキャラクターに見えるのですが、実は一番と言っていいほど心の中では熱く青く燃え上がる炎を宿していて、情熱を持っている人物です。その青い炎を表現できるように頑張りたいと思います。
−−初共演となる北村さんの印象は？
北村さんは本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています。そんな北村さんとお話しできたりお芝居を間近で見られるのがとても楽しいですし、これからの撮影でも楽しみで仕方ありません。唯一無二だと思います。
−−視聴者の方へメッセージ
これは実話を元にした物語です。高校生達がどんな思いで宇宙を目指したか、その姿に勇気をもらえます。ぜひ、人々の想いが紡がれていく瞬間を見ていただけたら嬉しいです。