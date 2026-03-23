『夫に間違いありません』最終回 “聖子”松下奈緒＆“紗春”桜井ユキ、秘密で結ばれた2人の妻に想定外の結末
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が23日の今夜放送される。
【写真】聖子（松下奈緒）に呼び出される紗春（桜井ユキ）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
■最終回あらすじ
家族と店を守るため、金と引き換えに紗春を殺してほしいと一樹に頼んだ聖子。その夜、仕事を終えた紗春を呼び出した聖子は、覚悟を決めて一樹とともにかつて紗春が夫を突き落とした橋へと向かう。
一方、紗春の虐待から守るため、希美（磯村アメリ）を警察に保護してもらったという聖子のうそに気付いた天童（宮沢氷魚）は、その真意を確かめるため「あさひおでん」に向かおうとする。しかしその矢先、紗春が隠してきた最後の秘密を知ることになる。
その頃、すでに橋の上に到着した聖子は、計画を確実に実行するためある細工をしていた…。
大切な家族を守るため、夫の共犯者になり、罪とうそを重ねてきた聖子と、大きな秘密を胸に抱えて夫を殺害し、保険金がおりることを待つ紗春。遺体の取り違えを発端に、まるで導かれるようにつながり、“罪”という名の秘密で結ばれた2人の妻の運命が予想外の結末を迎える。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】聖子（松下奈緒）に呼び出される紗春（桜井ユキ）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
家族と店を守るため、金と引き換えに紗春を殺してほしいと一樹に頼んだ聖子。その夜、仕事を終えた紗春を呼び出した聖子は、覚悟を決めて一樹とともにかつて紗春が夫を突き落とした橋へと向かう。
一方、紗春の虐待から守るため、希美（磯村アメリ）を警察に保護してもらったという聖子のうそに気付いた天童（宮沢氷魚）は、その真意を確かめるため「あさひおでん」に向かおうとする。しかしその矢先、紗春が隠してきた最後の秘密を知ることになる。
その頃、すでに橋の上に到着した聖子は、計画を確実に実行するためある細工をしていた…。
大切な家族を守るため、夫の共犯者になり、罪とうそを重ねてきた聖子と、大きな秘密を胸に抱えて夫を殺害し、保険金がおりることを待つ紗春。遺体の取り違えを発端に、まるで導かれるようにつながり、“罪”という名の秘密で結ばれた2人の妻の運命が予想外の結末を迎える。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。