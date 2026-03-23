◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）

第７４回阪神大賞典・Ｇ２が２２日、阪神競馬場で行われ、１番人気のアドマイヤテラが制して武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝はデビューした１９８７年から４０年連続の重賞勝利を決めた。歴代最多更新の９勝目とし、天皇賞・春（５月３日、京都）への優先出走権の獲得へ導いた。

レジェンドの手綱さばきに、大歓声が上がった。武豊が阪神大賞典で、デビューから４０年連続重賞勝利の偉業を達成。昨年の重賞初勝利はアドマイヤテラと臨んだ目黒記念だったが、今年も同馬と節目を飾った。「レース前にスタッフとそういう話をしていたので、本当になってうれしい」と喜びの笑み。早くも「多くの馬と、多くの関係者のおかげだと思っていますし、伸ばしていきたい」と記録更新を誓った。

名手が選んだのは正攻法。「１番枠なので、スタートだけは決めたいなと思っていた」という理想通り、スムーズにゲートを出て中団へ。ロスのないコース取りで進んだ。直線でたくみに外へ持ち出し、左ステッキを一発。すぐに先頭のアクアヴァーナルをとらえ、あとは独走だった。３馬身差をつけ、従来の記録を０秒４上回るコースレコード。「道中もいいポジションで、いい形だなと思っていました」と会心の表情を浮かべた。

阪神大賞典は９勝目で、自身が持つ最多記録を更新。友道調教師は「これで９勝目？ すごい。安心して見てられましたよね。長距離のお手本のようなレース」と感心しきり。その指揮官も４勝目で、調教師では単独最多となった。

アドマイヤテラは昨秋、ジャパンＣで発馬直後に落馬して競走中止。続く有馬記念も１１着と不本意なシーズンだったが、今年初戦で目黒記念以来の重賞２勝目を挙げた。そのＧ２以来の騎乗だった武豊は「馬体も少し大きくなった感じがするし、走りに力強さが加わった」と成長を認める。

次に見据えるのは天皇賞・春。鞍上は「いいステップを踏めたんじゃないか」と手応えを示す。友道師も「今日はプラス６キロ。あと１か月ぐらいあるので、本番に向けてちょうどいい」と上積みに期待。武豊は春の盾で歴代最多の８勝。大舞台でも、完璧なエスコートを見せる。（水納 愛美）

アドマイヤテラ 父レイデオロ、母アドマイヤミヤビ（父ハーツクライ）。栗東・友道康夫厩舎の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１３戦６勝。総獲得賞金は２億６２８０万３０００円。重賞２勝目。主な勝ち鞍は目黒記念・Ｇ２（２５年）。馬主は近藤旬子氏。