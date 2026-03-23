◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日午前１０時７分開始予定）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。米アリゾナ州でのキャンプを終え、開幕まではこの試合を含めてエンゼルスとの３試合のオープン戦を残すのみだ。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後は、１８日（同１９日）に投手としてオープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に登板。打者としては２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦に出場したが２三振を喫するなど３打数無安打に終わった。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦はこの試合を含めて残り３試合。２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルス戦が組まれており、オープン戦最終戦となる２４日（同２５日）には先発登板も予定されている。あす２３日（同２４日）は佐々木朗希投手（２４）が先発予定で、２６日（同２７日）の開幕戦は山本由伸投手（２７）が先発する。