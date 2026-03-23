「沿道からの大歓声を受け、オリンピック選手になったかのような気分になる」

「軍事パレードが行われるような広い道を、ランニングウェアで気分よく走れる」

こんな現実離れした魅力が支持されていた「平壌国際マラソン大会」（4月5日）が直前になって中止された。

日本をはじめ各国から約600人が参加する予定だったという。北朝鮮にとっては重要な外貨を合法的に手に入れる絶好の機会だったが、自ら放棄したことになる。

北朝鮮側は、具体的な中止の理由をいまだに明らかにしていないが、中東情勢が影響した可能性が高いとみられている。

アメリカとイスラエルによる激しい攻撃で、イランは最高指導者を殺害されているからだ。もちろん北朝鮮はイランと違い核兵器を持っており、強力な反撃手段であるミサイルも多数持っているが、この敏感な時期に不特定の外国人を入国させることに恐怖感を抱いたのではないか。

コロナ禍以降、北朝鮮は国境を閉鎖しており、平壌マラソンは昨年6年ぶりに再開された。

北朝鮮はここ数年、ロシア人を中心に国内の一部地域で観光を試験的に再開してきた。しかし、参加者がSNSで北朝鮮の実状をおもしろおかしく無許可撮影するケースが相次いだこともあって、再開と中断を繰り返してきた。

そんな中で今年も予定通りマラソンが実施されれば、本格的な観光再開につながると期待がかかっていた。

今回、参加者の募集は、英国系のパートナー旅行社、高麗ツアーズが中心に行っており、同社が担当する500人分のチケットがわずか5時間で完売するほど高い人気だった。

日本からの旅行日程は中国大連を起点にした5泊6日。1人25万円前後と決して安くはないが、凱旋門、金日成広場、大同江沿いなど、平壌の象徴的なスポットを駆け抜けるという非日常の中のマラソン体験にひかれ、10代から50代まで幅広い年齢層の約60人が参加予定だったという。

北京と平壌をつなぐ列車と飛行機が再開

しかし、同じタイミングで不思議なことが起きている。

運休中だった北京と平壌をつなぐ国際列車が12日、6年ぶりに再開されたことだ。さらに30日からは、中国国際航空による北京―平壌路線の運航を再開されることも発表された。中国便の運航は2020年1月以来となる。

鉄路、空路とも、当面はビジネス目的の中国人に限定されるが、業界内では、中国の大型連休である5月上旬を控えた4月20日から、中国人向け観光が本格的に再開されるとのうわさも出ている。

北朝鮮としては、比較的管理しやすい中国人観光客を優先することで、まず中国との関係を強化する。そして、ますます行動が読みにくくなっているトランプ政権に備える狙いがあるようだ。

文/五味洋治 内外タイムス