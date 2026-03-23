永瀬廉、“花嫁”吉川愛をお披露目…2人の運命が動き出す『鬼の花嫁』本編映像が公開
King & Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（27日公開）から、永瀬演じる玲夜が“鬼の一族”に、花嫁として柚子（吉川）をお披露目するシーンが解禁された。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
大勢の使用人たちを前に、並んで座る玲夜と柚子。一族の次期当主に相応しい力強い声で玲夜が「花嫁の柚子だ。今日からここで暮らすことになる」と宣言。一族繁栄の希望である柚子に対し、使用人たちは一斉に平伏する。その光景に圧倒されながらも、柚子が「よろしくお願いします」と、凛とした表情を見せる。
緊張しながらも、玲夜に応えようとする柚子の横顔を、玲夜が愛おしそうに見つめている。そして2人の視線が重なる瞬間は、まさにここから手を取り合って生きていく約束を交わしたかのよう。これから待ち受ける覚悟の日々に、誰もが祝福を送りたくなるような晴れやかで厳かな幕開けのシーンとなっている。
しかし、そんな2人の運命を引き裂こうとする影――。妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）と、その花嫁であり柚子の妹・花梨（片岡凜）。突然飛び込んだ、あやかしの世界で「自分は本当に鬼の花嫁にふさわしいのか」と、柚子の決心は次第に揺らいでいく…。果たして運命に導かれた2人は、真実の愛をつかみ取ることができるのか――。
また、入場者プレゼントとして、玲夜と柚子の舞踏会直前のひとときをイメージした「ビジュアルカード」の配布が決定。映画ポスターの候補にもなっていたビジュアルという特別な1枚となっている。なお、本特典は27日〜29日の3日間のみ、全国の上映劇場にて数量限定配布され、無くなり次第終了。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて記載される。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
緊張しながらも、玲夜に応えようとする柚子の横顔を、玲夜が愛おしそうに見つめている。そして2人の視線が重なる瞬間は、まさにここから手を取り合って生きていく約束を交わしたかのよう。これから待ち受ける覚悟の日々に、誰もが祝福を送りたくなるような晴れやかで厳かな幕開けのシーンとなっている。
しかし、そんな2人の運命を引き裂こうとする影――。妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）と、その花嫁であり柚子の妹・花梨（片岡凜）。突然飛び込んだ、あやかしの世界で「自分は本当に鬼の花嫁にふさわしいのか」と、柚子の決心は次第に揺らいでいく…。果たして運命に導かれた2人は、真実の愛をつかみ取ることができるのか――。
また、入場者プレゼントとして、玲夜と柚子の舞踏会直前のひとときをイメージした「ビジュアルカード」の配布が決定。映画ポスターの候補にもなっていたビジュアルという特別な1枚となっている。なお、本特典は27日〜29日の3日間のみ、全国の上映劇場にて数量限定配布され、無くなり次第終了。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて記載される。