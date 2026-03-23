◆「部下の話」は全部聞かなくていい…真面目な上司ほど自滅する“共感爆弾”の正体

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

頑張る上司ほど陥る罠。「共感爆弾」で燃え尽きないために

多くの管理職が「オウム返し」などのテクニックだけで共感したつもりになると、部下から「浅い」と見透かされてしまいます。しかし、問題はそれだけではありません。

部下の言動一つひとつに丁寧に反応しようとする真面目な管理職ほど、「共感爆弾」と私が呼んでいる危険な状態に陥りやすいのです。そこで、組織を疲弊させるこの「共感爆弾」の正体について解説します。

全てに反応しようとして、心がパンクしていませんか？

「部下の些細な変化を見逃してはいけない」

「どんな雑談にも付き合って、信頼関係を築かなければ」

そう考えて、部下のあらゆる言動（チャンクダウンされた細かい情報）にアンテナを張り巡らせてはいませんか？ 部下がコーヒーを飲んでいれば「お、休憩？」と反応し、ため息をつけば「どうした？」と声をかけ、愚痴がこぼれれば「大変だね」と同調する。

一見、理想的な上司のように思えます。しかし、チャンクダウンされた具体的な世界には、反応すべき「共感ポイント」が無数に存在します。それら全てにいちいち感情を動かし、リアクションを返していたらどうなるでしょうか？

当然、上司であるあなたの精神的リソースは枯渇し、疲れ果ててしまいます。これが「共感爆弾」です。無数の細かい情報に反応しすぎた結果、脳が処理しきれなくなり、自分自身が爆発（パンク）してしまう状態を指します。

「骨折り損のくたびれ儲け」からの脱却

さらに悲しい現実があります。上司が身を削って全てのボールを拾おうと努力しても、部下からは感謝されるどころか、こう思われている可能性があるのです。

「課長、いつも何かに反応してくるけど、うわっ面の浅い言葉ばかりだな」

「いちいち干渉されて、ちょっと面倒くさいな」

つまり、すべてに反応しようとすればするほど、一つひとつの共感の質は薄くなります。その結果、あなたの努力は報われない「骨折り損のくたびれ儲け」になってしまうのです。マネジメントにおいて重要なのは、反応の「数」ではありません。部下が本当に理解してほしいと感じている「核心」を突くことです。

部下が抱えるキャリアへの不安や、仕事へのこだわりに1回深く共感するほうが、信頼関係は何倍も強固になります。「共感疲れ」を感じている方は、おそらく「情報の粒度（チャンク）」が細かすぎるのです。

すべての事象に反応する必要はありません。自分を守るためにも、そして部下との関係を深めるためにも、私たちは「共感の対象」を選び取る必要があります。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。