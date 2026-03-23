日ごろの何気ない雑談の中で、子どものテンションを急降下させる「ある質問」がある――。

通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。

このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子どもへの声かけのノウハウ」が凝縮されている。本連載では、本書の内容から、子どもを「勉強嫌い」にさせない親の言葉の選び方をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

子どもの顔がみるみる曇る「魔の質問」

日々の子どもとの会話の中で、学校での出来事について話しているとき、ふとこう尋ねたことはないだろうか。「学校では何（どの勉強／教科）が得意なの？」と。

「何が得意？」という問いかけは、子どもの「いいところ」を知っておきたいという親心から出るものだろう。

ところが、「別にない」とテンションの低い答えが返ってきたり、自信なさそうに首をかしげたりする姿を目にして、ガッカリした人もいるのではないだろうか。

なぜ、子どもの反応が悪いのか。「得意」という言葉は、どうしてもテストの点数などの「結果」を連想させる――と著者は指摘する。クラスの友だちと比べて特にいい点というわけでもないとき、子どもなりに「得意とは言えないかな」と考えて、答えをためらってしまうのかもしれない。

また、低学年の子どもの場合、まだ自分は何が得意なのかを客観的にわかっていないことも多いという。

「得意」か「不得意」かの二択を迫ることは、学びを「できる」か「できない」かで仕分けすることと似ている。その結果、成績が振るわない教科は「自分には向いていない」と早々に見切りをつけてしまうことにもなりかねない。

著者はこう言う。

仮にテストの出来が良くなくても、子どもに「算数が好き」「算数をがんばりたい」という前向きな意欲があるのなら、その意欲をこそ伸ばしてあげるような声かけをしてあげましょう。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

たった一語の置き換えで、子どもの反応が変わる

では、どうすればよいのか。本書の提案は、きわめてシンプルだ。「どの勉強が得意？」を、「どの勉強が好き？」に変えるだけでいい。これは、赤ペンのおたよりコーナーでも、定番の質問のひとつだという。

「好き」という問いかけには、テストの点数も、クラスでの順位も関係ない。評価のフィルターを外した状態で、子どもの本音を引き出す力がある。

ここで大切なのは、子どもの「好き」に対して積極的に肯定を返すこと。ただ「そうなんだ」と受け止めるだけでは物足りない。「体育が好き」なら「元気いっぱいでいいね！」。「理科が好き」なら「たくさん発見があっていいね！」。こうしたポジティブな反応が、子どもの中に「もっとやってみたい」という意欲を芽生えさせるのだ。

逆に「算数が嫌い」という、消極的な答えが返ってくることもあるだろう。そんなとき、多くの親は「嫌い」という言葉を額面どおりに受け取ってしまいがちだ。しかし、子どもの「嫌い」は必ずしも全面的な拒否ではない、と著者は指摘する。

「嫌い」という言葉は、裏を返せば「できないから悔しい」「わからないからつらい」という気持ちの表れでもあります。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

つまり、子どもが「嫌い」と口にする背景には、「本当はできるようになりたいのに、うまくいかない」という悔しさが隠れていることが少なくないのだ。その悔しさは、「得意か不得意か」という評価軸で測られる習慣と深くつながっている可能性がある。

「得意」を聞けば、子どもは結果で自分を測る。「好き」を聞けば、子どもは感情で自分を語り始める。

このひと言の違いが、子どもの学びに対する「やる気」に大きく影響するのだ。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）