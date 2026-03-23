3連休明けで久しぶりの出勤という方もいらっしゃるかと思います。西日本は天気が回復し日差しが戻りますが、北・東日本は低気圧や前線の影響で一時的に天気が崩れそうです。特に、関東甲信や東海は朝の通勤時間帯に雨が降りやすいでしょう。

■雨と雪の予想（関東甲信・東海）

朝の通勤時間帯は関東甲信や東海の沿岸を中心に雨で、東京都心も雨が降りそうです。山沿いは雪の降る所もあるでしょう。昼頃には止む所が多いですが、関東北部や長野県・山梨県では午後もにわか雨がありそうです。

■天気の移り変わり（全国）

朝は東海や関東南部を中心に雨が降るでしょう。東北は広く晴れそうです。昼ごろになると北陸から北海道の所々で雨が降る予想で、夜も北陸〜北海道は雨や雪の所があるでしょう。九州〜関東は晴れそうです。

■きょう23日（月）の全国天気

西日本は日中広く晴れる見込みです。大阪に雨のマークがありますが、降っても朝まででしょう。沖縄は朝まで所々で雷雨がありそうです。東日本は一時的に雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道は日本海側を中心に雨や雪が降りやすい予想です。

■きょう23日（月）の予想最高気温

日差しが戻る西日本は20℃くらいまで上がり暖かいでしょう。一方、東京や金沢は14℃とひんやりしそうです。

【きょう23日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :11℃ 釧路 :7℃

青森 :15℃ 盛岡 :16℃

仙台 :16℃ 新潟 :15℃

長野 :15℃ 金沢 :14℃

名古屋:19℃ 東京 :14℃

大阪 :19℃ 岡山 :20℃

広島 :20℃ 松江 :18℃

高知 :22℃ 福岡 :19℃

鹿児島:22℃ 那覇 :24℃

■スギ花粉＆ヒノキ科花粉への対策を

宮城と愛知で極めて多い予想です。ヒノキ科の花粉も増えてきていますので、対策を行うと良さそうです。

■この先は短い周期で天気崩れる

この先は低気圧の影響を受けやすく、今週は短い周期で天気が崩れる予想です。すでにさくらが開花した東京・名古屋・広島・高知などでは週半ばから見頃を迎える所もありそうですので、予報をこまめに確認して、お花見をお楽しみください。