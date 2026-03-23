NBAは、22日（日本時間23日）にルカ・ドンチッチ（27＝レイカーズ）の今季16度目のテクニカルファウルを取り消した。

21日（同22日）のレイカーズVSマジック。第3Q残り1分19秒でドンチッチは、マジックのゴガ・ビターゼと言い争って、ダブルテクニカルファウルという形で、今季16度目のテクニカルファウルの笛が鳴った。これによって累計のペナルティで23日（同24日）の敵地ピストンズ戦の出場が危ぶまれた。

試合後にチームは抗議を申し立てた。JJレディックは「当然、出場停止を取り消すように努力する」と表明。

そしてレフェリーから何も説明も受けていないという。「何が起こっていたかはっきりしないけど、審判が理解できない言語でゴガ・ビターゼがルカの母親に関することで何か述べていた」と言及していた。

ドンチッチ自身も「フリースローラインにいた時にゴガ・ビターゼからセルビア語で『家族全員を犯してやる』と言われて、我慢できなくなりました。もっと頑張らなければならないこともわかっている。チームメートは自分の味方でいてくれると信じている。今日は彼らをがっかりさせてしまいましたが、ここにいる他のメンバーは理解してくれることを願っている」とコメントを残していた。

NBAは審査の結果、ドンチッチのテクニカルファウルを撤回。23日（同24日）の敵地ピストンズ戦への出場が可能となった。