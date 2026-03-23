就職の面接でも海外留学経験は高評価され、「成功は移動距離に比例する」と語るカリスマ経営者は多い。だが、それは本当なのか。移動機会の格差が社会的成功に与える影響を専門家が解説する。※本稿は、社会学者の伊藤将人『移動と階級』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

移動資本が高い＝成功者

という説は本当なのか？

「若いうちにたくさん旅行したほうが成長するよ」「海外インターンシップや海外留学しておくと、就活で有利だよ」

10代20代の頃、人生の先輩に何度も言われる言葉だ。

実際、多くの企業では海外留学やインターンは加点の対象となる。もちろん、外国語ができるというビジネススキルの証明になるからだが、それ以外にも高く評価される理由はありそうだ。同程度の英語スキルで、同じ内容のインターンシップをしていても、海外に行った人のほうが評価されやすいということは多々あるだろう。

古くから、「成功は移動距離に比例する」「成功者は移動量が多い」といった類いの格言がある。これが本当ならば、好きなときに、好きな場所に、好きな方法で行ける、移動資本が高い人（移動強者）は「成功者」であると言えるかもしれない。逆に、移動したくてもできない、移動手段が限られている、生まれた地から出たことのない移動資本が低い人（移動弱者）は、「凡人」もしくは「負け組」なのかもしれない。

しかし、果たして本当にそんなことはあるだろうか？たくさん移動を経験すると、人生が有利に進むのだろうか？移動資本が高ければ、人は成功者になれるのだろうか？

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