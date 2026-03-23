天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送りつけた逸話も…演じるのは？

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ドラマは「本圀寺の変」へ

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１１話は「本圀寺の変」。

畿内を手中に収めた信長（小栗旬）より「堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろ」との命を受けた小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）。

そこで大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介して試行錯誤しますが、堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられます。

そんななか、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙って、義昭のいる京の本圀寺を襲撃して…といった話が展開しました。

久秀と言えば…

あらためて、「豊臣兄弟！」において大和国の武将・松永久秀を演じているのは竹中直人さん。竹中さんと言えば1996年に放送された大河ドラマ『秀吉』で主人公の豊臣秀吉を演じたことがよく知られています。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

１１話では、久秀と信長の対面も描かれていましたが、その中で久秀は「室町幕府の13代将軍・足利義輝殺し（1565年）は濡れ衣だ」と語る場面がありました。

久秀と言えばかつては“将軍殺しの武将”として知られていました。

たとえば江戸時代中期に成立した逸話集『常山紀談』（著者は儒学者の湯浅常山）には、信長と徳川家康が面談した時、信長は「この老翁（久秀のこと）は世の人の成し難きことを３つなした者だ。１つは将軍を殺した。２つは己の主君の三好氏を殺した。３つは南都の大仏殿を焼いた。それが松永と申す者だ」と紹介した、との逸話が掲載されています。

襲撃の日、久秀は大和国にいた？

ちなみに久秀はこの信長による紹介を受け、汗を流して赤面したとのこと。

また同書には別の箇所にも「三好義継と松永久秀が足利義輝を殺した」と書かれています。

しかし近年では、「将軍殺しに久秀は関与していなかった」とする説が有力となっています。

その理由として「襲撃の日に久秀は大和国にいた」から事件には関わりないのでは、と言われています。

将軍を襲撃したのは誰？

では、実際に将軍を襲撃したのは誰か？

今では、三好三人衆（三好長逸・三好宗渭・岩成友通）と久秀の子・久通がその首謀者、という説が有力になっています。

ただし、久通の親である久秀が「将軍襲撃に強硬に反対した」という形跡も見られません。

よって筆者は「久秀は将軍殺害に大賛成という訳ではなかったが、ある程度は容認していた」と推測しています。

はたして、その真相はいかに。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・天野忠幸編『松永久秀 歪められた戦国の梟雄の実像』（宮帯出版社、２０１７年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）



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＊読売新聞グループのカルチャーセンター「よみうりカルチャー」では今年の大河ドラマ「豊臣兄弟」で注目の戦国時代にまつわる講座を開催します。



『豊臣兄弟、天下統一の軌跡（主君・織田信長編）』



歴史家の濱田浩一郎さんが、織田信長と豊臣秀吉、秀長兄弟にスポットを当ててお話しします。信長の評価を疑問視する近年の研究も踏まえ、信長の人物像と豊臣兄弟の関係性について迫ります。



講座日：4月12日（日）14:30〜16:00

会 場：読売新聞東京本社「新聞教室」

参加費：4,070円（税込み）、オンライン受講2,970円（税込み）



詳しくは「よみうりカルチャー大手町スクール」WEBサイトまで。