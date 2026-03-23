ひとり暮らしは気楽ですが、時には不安や孤独を感じることもあるでしょう。しかし、ひとり暮らし歴40年以上のエッセイスト・岸本葉子さんは、「心の強さとやわらかさを身につければ毎日ごきげんな私になれます」と前向きに語り、自らの体験に基づいた「たのしいひとり暮らしのコツ」を提案しています。今回は、そんな岸本さんの著書『ひとり時間のつくり方』から抜粋し、ご紹介します。

【書影】元気に、明るく生きていくための生活のレッスン。岸本葉子『ひとり時間のつくり方』

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年を重ねても年中行事を取り入れて

自分だけの記念日とは違い、年中行事は世の中にすでにあるもの。人と共有できるものです。桃の節句、端午の節句、七五三……。子どもの頃は祝っていたけれど、大人になってだんだんとなくなる人が多いです。

家族がいる方も、子育ての落ち着きとともに行事ごとも減っていくでしょう。

そうやって、大人になると「節目」が減ります。節目が少ないと、1年があっという間。自分だけの記念日を設けるのには、なんとなく日々が過ぎていってしまうのが、もったいないせいもありました。

年中行事も同様です。年を重ねても、少し意識して取り入れましょう。

プチ雛祭りを楽しんでいます

わたしが50歳を過ぎて始めたのが、雛人形を飾ること。子どもの頃は毎年親が飾っていましたが、親元を離れひとり暮らしを始めて以来、どこにあるかわからずにいました。だいぶ年をとって衰えた親に代わって、親の荷物を整理していたときに出てきて、そのときですでに、50年ものぐらいになっていたでしょう。それからは「やはり年に1度は飾ろう」と。

今の住まいはマンションで、雛人形に合う和室はないのですが、リビング兼ダイニングルームの出窓の前の、台のようになっているところに並べています。

飾ってみると、やはり心が和らぎます。ふだんと同じように食事をしたり家事をしたりの最中、ダイニングテーブルを拭きながらでも、出窓のほうにふと目をやると雛人形があって「桃の節句ももうすぐだな」と思います。雛人形を飾る前には、なかった豊かな心持ち。そんな小さな幸せを得ながら、しきたり通りに行わなくていいのが、ひとり時間の気楽さです。

年中行事にはいろいろ決まり事があります。雛人形なら、桃の節句を過ぎたらすぐにしまわないと嫁に行くのが遅れると、子どもの頃言われていました。でもわたしはもうその心配をする立場ではないし、1年に1度のことだしと、3月いっぱい飾ってしまっています。町の催しなどの雛祭りは、3月下旬まで続くところも多いようなので、それにならって。

しまうのは、気持ちの余裕のある日に。雛道具のひとつひとつを柔らかな布に包んで、丁寧に。わたしの家にあるのは三人官女も五人囃子もない、男雛・女雛一対の親王飾り。簡素なものですが、出して並べたりくるんで箱に収めたり。こういう時間を持てるのはいいものだと感じます。

スーパーで1品買うだけでも

無理のない範囲でできる年中行事はたくさんあります。例えばスーパーは年中行事の宝庫。お彼岸の時期にはおはぎが売られ、節分の時期には鰯と柊の飾り物が売られます。謂れを詳しく知らなくても、スーパーで出会ったものを買ってくれば、祝うことができます。まねごとでいいと思います。文化はまねで受け継がれます。

わたしはたまたま俳句が趣味で、俳句の季語が載っている辞典のような、『歳時記』という本が家にありますが、それを見ると、年中行事の多さに驚きます。目についたものを祝っていくだけで、ひとりの時間に飽きることはありません。

『歳時記』に載るほどでない、小さな祝い方もあります。元旦にお箸やタオルを新しくするとか。ふだん使いのものだから、古びてきたらいつ替えてもいいけれど、せっかくならば新年に新しいものをおろすという、昔ふうのことをしようかと。いつしてもいいことを、年中行事に結びつけて行うのも祝い方のひとつ。伝統と切れていない、文化をささやかながら継承している。そうした大きな流れのなかに、自分を位置づけられる。自分の現在地を確かめられる。それも自己肯定のひとつです。

人といると、自分をダメと感じてしまうきっかけが少なくありません。役目を果たせなかったとか、わたしのせいでよくない事態を招いたのではとか、誤解されてしまったのでは、とか。何か大きなことで、克服していくのは難しい。

そんな自分でもたまには「よくやっている」「こんなこともできている」と確かめられることを、小さくとも設けていきます。

Point しきたり通りでなくていい、スーパーで1品買うだけでも

春夏秋冬、季節の食材をいただく

年中行事で、豊かな心持ちを得ると述べました。特別な日に限らず、いつでもできる、より身近な方法が、食材選びです。季節の食材を意識すること。春の筍、夏の枝豆、秋の秋刀魚、冬の白菜あたりが、すぐ思い浮かぶものでしょうか。

とはいえ、生の筍を買ってきて一から料理するのは、現実問題、たいへんすぎる。「皮をどこまで剥けばいいんだろう」から始まって「糠と唐辛子と一緒に茹でてアク抜きをするらしいけど、糠がない」とか、糠は小袋に入って一緒に売っていても、茹でられる大きな鍋がないとか。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

今はそこまで頑張らなくていいことにしました。わたしの場合、水煮の筍を買ってきます。水煮の先の調理が億劫だったら、できているお総菜を買ってきてもいい、筍ご飯を買ってきてもいい。無理のない範囲で取り入れましょう。

人と一緒の食事だと、相手に気をつかって食べたいものを食べられないこともあります。自分の気持ちひとつで取り入れられるのが、ひとり時間。他方、ひとりのときの食事は、どうかするとマンネリになりがち。ここは、旬の食材でメリハリをつけましょう。「季節の恵みをいただいている」という豊かさを味わえます。

家族がいるなら、ひとりのときに試した料理を、次に一緒に食事するときに出して、豊かさを分け合えば、よい循環になりそうです。

旬を確認する方法

筍ほど象徴的でなくても、スーパーの店頭を見ていると、目につくものがあります。春ならキャベツが入ってすぐのところに置かれるとか、夏には胡瓜や茄子が前面に出てくるとか。

スーパーに行くと年中、同じものが売られている印象です。栽培技術の発達により、事実、なんでも揃っていますが、「今は何が旬だろう」と探すつもりで見ると、並べ方から感じられます。場所がよかったり、調理法を紹介するポップが立っていたりで、今はこれが「推し」なのだなと。

先ほど述べた『歳時記』で旬を確認するのも面白いものです。歳時記の目次を見ると、時候、天文、地理、生活、行事、動物、植物に分かれています。そこには野菜名のみならず、料理名も。胡瓜なら夏の植物のところに載っていて、胡瓜揉みは夏の生活のところに。旬の野菜を調べたり、その時期らしいおかずを調べたりするのに役立ちます。

料理名は、ご飯やおかず、飲み物、お菓子といろいろ。夏を例にとれば、豆飯（グリーンピースご飯）、冷素麺、土用鰻、梅酒、葛きりなど、本当にいろいろ。挙げきれません。スーパーに行く前に見ると、とても参考になります。

「今晩何がいい？」と家族に聞いて「なんでもいい」と言われるのがいちばん困ると、家族のいる人はよくこぼします。『歳時記』は家族に代わる相談相手になりそうです。

Point 店頭での並び方や『歳時記』によって、旬がわかる

※本稿は、『ひとり時間のつくり方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。