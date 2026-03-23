お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が22日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。Mr.Children（ミスチル）の楽曲への思いを熱く語るあまり、我を忘れたアナウンサーに鋭いツッコミを入れる場面があった。

今回は恒例企画「インタビュアー林修」が放送され、ゲストにMr.Childrenの桜井和寿が登場。数々の名曲を生み出してきた桜井が、歌詞やメロディーが浮かぶ瞬間など、楽曲制作の秘話を明かした。

VTR後、スタジオでゲストの竹内由恵アナウンサーが、ミスチルの楽曲『GIFT』について言及。「子供ができてから、より心に響くようになった」と、歌詞に深く感銘を受けていることを明かした。

語るうちに「本当に、だから……」と声を震わせ、目には涙を浮かべた竹内アナ。「いっぱい（子供に）与えているつもりだけれど、育ててあげているつもりだけれど、それよりも……」と感極まって早口になると、澤部がすかさず「落ち着いてください」となだめに入った。

しかし、竹内アナの熱弁は止まらず、「あなた（子供）に与えてもらっていることが、こんなにあるんだって。私の方こそ、ありがとう！って……」と思いが決壊。あまりの熱量に、隣に座っていたアインシュタインの河井ゆずるも「大丈夫です！もう伝わりましたから！」と必死にフォローした。

この様子を見た澤部は「興奮しすぎて喋りがアナウンサーとは思えないですよ。聞き取りづらい！」とバッサリ。プロとしての技術を忘れるほどの心酔ぶりにツッコミを入れ、スタジオの爆笑を誘った。