伊東純也が今季4点目奪い計3ゴールに絡む活躍も…ゲンクは後半45+5分から2点リード追いつかれてPO1逆転進出ならず
[3.22 ベルギー・リーグ第30節 ラ・ルビエール 5-5 ゲンク]
ゲンクは22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節でラ・ルビエールと5-5で引き分けた。優勝とUEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ出場権を争うプレーオフ1への逆転進出はならず7位でフィニッシュ。UEFAカンファレンスリーグ出場権を争うPO2に進むことになった。FW伊東純也は今季4点目となる勝ち越し点を奪ったほか、先制点と4点目にも絡む活躍だった。
PO1圏内の6位・ゲントと勝ち点1差も引き分けの場合は勝利数で劣り、5位・アンデルレヒトとは勝ち点3差で得失点6差のゲンク。PO1進出には勝利必須という状況で最終節を迎えた。
3ポイントが欲しいゲンクは前半6分、左CKで相手GKがパンチングしたボールがペナルティエリア内中央の伊東の前に落ちる。伊東が胸トラップから右足を振ると、相手に当たったボールはMFダーン・ヘイマンスのもとへ。ヘイマンスは冷静にゴールに押し込み、さっそく先制点を奪った。さらに同15分、FWロビン・ミリソラがMFコンスタンティノス・カレサスの浮き球に反応するとGKを交わして無人のゴールへ流し込んで2-0。リードを広げる大きな得点となった。
ところがゲンクは同37分にDFイラン・オクに1点を返されると、同43分にはFWジェリー・アフリイェに決められるまさかの展開。前半のうちに2点差を追いつかれ、逆転進出への気運が下がったものとみられた。
それでもゲンクの10番がチームを救った。前半45+3分、ヘイマンスがペナルティエリア手前でDFザカリア・エル・ワアディのパスを受けると、ペナルティエリア左でフリーの伊東へパス。伊東がこの決定機を右足でゴールに流し込み、勝ち越しに成功した。
伊東は今季ゲンクに復帰し、10番を背負って戦っている。12月26日のリーグ戦以降はゴールがなかったものの大一番で今季リーグ4点目を奪ってみせた。
さらに後半5分、伊東がカウンターで前線へ持ち運んでペナルティエリア右手前のヘイマンスにパスを出すと、ヘイマンスのパスを受けたエル・ワアディが角度のないところからゴールに突き刺して4-2。再び2点リードに変わった。
だが、ラ・ルビエールは後半23分にMFジョルディ・リオンゴラのクロスがGKトビアス・ラワルのオウンゴールを誘って再び1点差に詰め寄った。ゲンクは同35分に伊東を交代で退けた。
打ち合いとなった最終節は後半41分、ゲンクのカレサスがクロスを上げるとFWアーロン・ビブがヘディングシュートを決めて5-3。ゲンクベンチは他会場でアンデルレヒトがビハインドの状況のため、すぐに自陣に戻って得失点差の逆転を狙うように指示した。
だが残留を争うラ・ルビエールは後半45+5分にMFナション・ヌシンギがゴールを奪うと、同45+6分にはDFワガン・ファイェにもゴールが生まれて土壇場で同点。ゲンクは悪夢の結末で5-5の引き分けとなり、プレーオフ2に進むことになった。
ゲンクは22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節でラ・ルビエールと5-5で引き分けた。優勝とUEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ出場権を争うプレーオフ1への逆転進出はならず7位でフィニッシュ。UEFAカンファレンスリーグ出場権を争うPO2に進むことになった。FW伊東純也は今季4点目となる勝ち越し点を奪ったほか、先制点と4点目にも絡む活躍だった。
3ポイントが欲しいゲンクは前半6分、左CKで相手GKがパンチングしたボールがペナルティエリア内中央の伊東の前に落ちる。伊東が胸トラップから右足を振ると、相手に当たったボールはMFダーン・ヘイマンスのもとへ。ヘイマンスは冷静にゴールに押し込み、さっそく先制点を奪った。さらに同15分、FWロビン・ミリソラがMFコンスタンティノス・カレサスの浮き球に反応するとGKを交わして無人のゴールへ流し込んで2-0。リードを広げる大きな得点となった。
ところがゲンクは同37分にDFイラン・オクに1点を返されると、同43分にはFWジェリー・アフリイェに決められるまさかの展開。前半のうちに2点差を追いつかれ、逆転進出への気運が下がったものとみられた。
それでもゲンクの10番がチームを救った。前半45+3分、ヘイマンスがペナルティエリア手前でDFザカリア・エル・ワアディのパスを受けると、ペナルティエリア左でフリーの伊東へパス。伊東がこの決定機を右足でゴールに流し込み、勝ち越しに成功した。
伊東は今季ゲンクに復帰し、10番を背負って戦っている。12月26日のリーグ戦以降はゴールがなかったものの大一番で今季リーグ4点目を奪ってみせた。
さらに後半5分、伊東がカウンターで前線へ持ち運んでペナルティエリア右手前のヘイマンスにパスを出すと、ヘイマンスのパスを受けたエル・ワアディが角度のないところからゴールに突き刺して4-2。再び2点リードに変わった。
だが、ラ・ルビエールは後半23分にMFジョルディ・リオンゴラのクロスがGKトビアス・ラワルのオウンゴールを誘って再び1点差に詰め寄った。ゲンクは同35分に伊東を交代で退けた。
打ち合いとなった最終節は後半41分、ゲンクのカレサスがクロスを上げるとFWアーロン・ビブがヘディングシュートを決めて5-3。ゲンクベンチは他会場でアンデルレヒトがビハインドの状況のため、すぐに自陣に戻って得失点差の逆転を狙うように指示した。
だが残留を争うラ・ルビエールは後半45+5分にMFナション・ヌシンギがゴールを奪うと、同45+6分にはDFワガン・ファイェにもゴールが生まれて土壇場で同点。ゲンクは悪夢の結末で5-5の引き分けとなり、プレーオフ2に進むことになった。
救世主となるか— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 22, 2026
伊東純也がヘイマンスのパスを決めきった!
逆転でのPO1進出へ望みをつなぐ勝ち越し弾!
ベルギーリーグ第30節
ルヴィエール×ヘンク
#DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/gCF0pL19x0