2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と河瀬桃子（仁村紗和）を取り巻く個性豊かな登場人物を演じる、でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）の出演が決定！

でんでんが演じるのは、桃子が勤める風見診療所の院長・風見進。病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど困っている人を放っておけない性分。幼い頃から桃子のことを知っていて、優しく見守っている。

その診療所の看護師・花井美香役に挑むのはみりちゃむ。診療所をテキパキと回すしっかり者の美香。診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンは、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそうだ。

入山が演じるのは桃子の姉・河瀬杏子。現在は派遣社員として働きながら、桃子と二人で暮らしている。心優しく家族の為に献身的で、桃子もそんな姉が大好きで頼りにしている。世話を焼く杏子と医師の姿から離れた桃子、姉妹ならではの気兼ねなくテンポのいい掛け合いを描く。

矢柴は、ミンソクが赴任することになったファングムホテル・トーキョーの支配人・水島栄壱を演じる。30年かけて支配人の地位まで昇りつめただけに、突然副支配人となったミンソクに対して嫌味な態度をとる役どころ。

松岡が演じるのは、ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦。昭和歌謡グループ・MATSURIのメンバーとして活動する松岡は、本作がドラマ初出演。

多彩なキャストを迎えて、個性豊かな登場人物が物語を盛り上げる。ミンソクと桃子に優しく寄り添う人々と、立ちはだかる者――。二人を取り巻く人間模様からも目が離せない！

当記事では、でんでん・矢柴・入山・みりちゃむ・松岡のコメントを紹介。

■でんでん コメント

コメディ、ミステリー、サスペンス、そしてファミリー劇場と、盛りだくさんの楽しいドラマです。

私が演じる風見院長は、コメディ、ファミリー劇場担当です。

そして何とキャストの皆さん初共演です！ワクワクしてます。

■矢柴俊博 コメント

素敵な作品に参加できて光栄です。

久しぶりにお会いした志尊さん。

「こんなに大きかったかしら」と衝撃を受けました。

存在感が増した姿が頼もしい限りです。

逆に私が演じる役へのオーダーは『小物』とのことで笑。

少しでも主人公の葛藤に貢献できるよう、イケズを楽しんで演じていきたいと思っております。

■入山法子 コメント

出演のご依頼をいただいた際、志尊淳さんの主演ドラマですと伺い、私で良ければお力添えさせてくださいと即答いたしました。10年ぶりの共演（シーンはあるのか…？）楽しみです。

また、こちらが勝手に、一方的に、親近感を抱きながらご活躍を拝見していた仁村さんと、姉妹という関係性でお芝居できることを、とても嬉しく思っています。

温かいシーンを作れるよう、尽力します。どうぞお楽しみに！

■みりちゃむ コメント

今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。

普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのを嬉しく思います。

まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！

■松岡卓弥 コメント

今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！

連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております。

まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！

本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。

温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです。