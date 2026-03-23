唐沢寿明＆所ジョージが『トイ・ストーリー』30年を振り返る記念映像解禁
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズ1作目『トイ・ストーリー』の日本公開30周年を記念し、最新作『トイ・ストーリー5』までシリーズを通してウッディ役の日本版声優を務める唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の日本版声優を務める所ジョージがシリーズの30年間を振り返る特別映像が解禁された。
【動画】唐沢寿明＆所ジョージが『トイ・ストーリー』を振り返る
1995年に全米公開された『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション。日本では1996年3月23日に公開され、大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000）、『トイ・ストーリー3』（2010）、『トイ・ストーリー4』（2019）とシリーズは続いてきた。
今回解禁された特別映像では、『トイ・ストーリー』で描かれたウッディとバズ・ライトイヤーの出会い、『トイ・ストーリー2』のおもちゃたちの大冒険、『トイ・ストーリー3』の成長したアンディとおもちゃたちの世界中が涙した別れのシーン、『トイ・ストーリー4』でのウッディの大きな決断など、シリーズファンの心に響くエモい名シーンから、最新作『トイ・ストーリー5』でも波乱を予感させる映像まで、シリーズの魅力がたっぶり詰まっている。
さらに映像内で日本版声優としてウッディとバズを演じ続けてきた唐沢寿明と所ジョージが、30年の歴史を振り返る対談を実施。すべての始まりとなる『トイ・ストーリー』公開当時を振り返り、所は「初めは、僕はこんなに長いシリーズになるとは思ってなかった」と語り、唐沢も「僕もこの一作だけだと思っていましたね。」と告白。
まだ立体的なCGアニメーションが一般的ではなかった当時について、所は「30年前は立体的なアニメーションはなかった。こんな人間みたいに動くんだなと思った」と驚きを思い出しながら、『トイ・ストーリー』が切り開いた映像革命の大きさを改めて実感する様子を見せた。
さらに30年という時の流れについて唐沢は「『トイ・ストーリー』を見ていた子どもたちが今は親になって、自分の子どもに見せている」と感慨深そうに語り、所も「最初からこれは小さい子から大人、おじいちゃんおばあちゃんにまで向けて作っている作品。だから誰にでも感動を与えるんだと思う」とコメント。
続けて唐沢は「俳優をやっていても、ここまで多くの人の記憶に残る作品をやらせてもらえることはなかなかない」と語り、所も「子どもに“バズ・ライトイヤーだ”って言われるのはありがたい」と本作と共に歩んできた年月、そしてキャラクターへの思い入れを告白した。
最後に7月に公開を控えた最新作『トイ・ストーリー5』について所は「これ見ない人はいないでしょ！」と断言。さらに唐沢は“おもちゃ VS テクノロジー”と今の時代ならではのテーマに「現代にも通じるようなストーリーですよね。子どもだけじゃなくて大人にとっても。期待を裏切らないように頑張るので、懐かしいなと思いながら観てもらえたら相乗効果でより面白くなるんじゃないかな」と、最新作への期待をあおった。
映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【動画】唐沢寿明＆所ジョージが『トイ・ストーリー』を振り返る
1995年に全米公開された『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション。日本では1996年3月23日に公開され、大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000）、『トイ・ストーリー3』（2010）、『トイ・ストーリー4』（2019）とシリーズは続いてきた。
さらに映像内で日本版声優としてウッディとバズを演じ続けてきた唐沢寿明と所ジョージが、30年の歴史を振り返る対談を実施。すべての始まりとなる『トイ・ストーリー』公開当時を振り返り、所は「初めは、僕はこんなに長いシリーズになるとは思ってなかった」と語り、唐沢も「僕もこの一作だけだと思っていましたね。」と告白。
まだ立体的なCGアニメーションが一般的ではなかった当時について、所は「30年前は立体的なアニメーションはなかった。こんな人間みたいに動くんだなと思った」と驚きを思い出しながら、『トイ・ストーリー』が切り開いた映像革命の大きさを改めて実感する様子を見せた。
さらに30年という時の流れについて唐沢は「『トイ・ストーリー』を見ていた子どもたちが今は親になって、自分の子どもに見せている」と感慨深そうに語り、所も「最初からこれは小さい子から大人、おじいちゃんおばあちゃんにまで向けて作っている作品。だから誰にでも感動を与えるんだと思う」とコメント。
続けて唐沢は「俳優をやっていても、ここまで多くの人の記憶に残る作品をやらせてもらえることはなかなかない」と語り、所も「子どもに“バズ・ライトイヤーだ”って言われるのはありがたい」と本作と共に歩んできた年月、そしてキャラクターへの思い入れを告白した。
最後に7月に公開を控えた最新作『トイ・ストーリー5』について所は「これ見ない人はいないでしょ！」と断言。さらに唐沢は“おもちゃ VS テクノロジー”と今の時代ならではのテーマに「現代にも通じるようなストーリーですよね。子どもだけじゃなくて大人にとっても。期待を裏切らないように頑張るので、懐かしいなと思いながら観てもらえたら相乗効果でより面白くなるんじゃないかな」と、最新作への期待をあおった。
映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。