ホロライブ・猫又おかゆ、“名作RPG”を完全初見プレイ 神曲の数々に感動「これ通常戦闘曲なの!?」
「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、23日までに自身のチャンネルで名作RPG『ファイナルファンタジーIV』の完全初見実況を配信。神曲の数々に感動しながら本作を楽しんだ。
【動画】『FF4』の神曲に感動する猫又おかゆさん（36：59ごろ）
今回おかゆさんは、1991年に発売された『ファイナルファンタジーIV』をリマスターした「ピクセルリマスター版」をプレイ。
「ファイナルファンタジー」シリーズでも屈指の人気作である本作は、壮大な物語もさることながら、それを彩る楽曲の人気も高い。同シリーズは「初心者ぎみ」だと語るおかゆさんは新鮮な気持ちで本作を楽しみつつ、BGMもしっかりと堪能。人気楽曲の『オープニング』や『バトル1』などを聞き「これ通常戦闘曲なの!?」「僕の好きな音のスケールをしてる」と大絶賛した。
コメント欄でも既プレイヤーの視聴者たちが「BGM良っ！」「ベース音めちゃくちゃいい」「4の通常戦闘メッチャいいよな…」「FFシリーズでは4が1番好き！」などの声を送っている。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
【動画】『FF4』の神曲に感動する猫又おかゆさん（36：59ごろ）
今回おかゆさんは、1991年に発売された『ファイナルファンタジーIV』をリマスターした「ピクセルリマスター版」をプレイ。
「ファイナルファンタジー」シリーズでも屈指の人気作である本作は、壮大な物語もさることながら、それを彩る楽曲の人気も高い。同シリーズは「初心者ぎみ」だと語るおかゆさんは新鮮な気持ちで本作を楽しみつつ、BGMもしっかりと堪能。人気楽曲の『オープニング』や『バトル1』などを聞き「これ通常戦闘曲なの!?」「僕の好きな音のスケールをしてる」と大絶賛した。
コメント欄でも既プレイヤーの視聴者たちが「BGM良っ！」「ベース音めちゃくちゃいい」「4の通常戦闘メッチャいいよな…」「FFシリーズでは4が1番好き！」などの声を送っている。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」