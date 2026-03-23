『リブート』「夏海さん、お疲れ！」絶望的な裏切り発覚！視聴者あ然「鳥肌」「えーっ!?って声出た」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が22日に放送され、まさかの裏切りが発覚すると、ネット上には「大絶望」「えっぐぅ…鳥肌立った…」「えーっ!?って声出た」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ネット衝撃！裏切りを告白した人物
冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田）を救い出した早瀬（鈴木）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は早瀬として、ひとりの夫として、そして拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。
やがて夏海は謝罪し、早瀬を受け入れる。家族を守るためには、もはや合六（北村有起哉）を組織ごと潰すしかない。二人は覚悟を胸に合六へ宣戦布告する。
一方その頃、合六は裏で野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）と接触していた。二人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させる。
そんな中、早瀬と夏海は、警視庁の監察官で兄・弥一の不正を追う真北正親（伊藤英明）のもとを訪れる。真北は二人に、合六が弥一に100億を渡す瞬間を捕えたいと話しながら、警察内部にも合六のスパイが潜んでいることを告げる。
その後、早瀬が冬橋によって捕えられると、夏海は海江田（酒向芳）と接触。彼女は海江田から100億の受け渡しが行われる日時と場所を聞き出すと、真北にその情報を伝える。
第9話の終盤では、夏海が早瀬を救うために合六の店へ。合六はすでに警察のスパイから情報を得ていると話すと、夏海を店の中へと案内する。そして「夏海さん、お疲れ！」と明るい声で彼女を迎えたのは監察官の真北。彼は兄・弥一の隣で「見てのとおり、僕は“こっち側”の人間だったということです」と笑顔を見せるのだった。
追い詰められた夏海が涙ながらに「夫を助けてください！」と懇願する様子が描かれて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかすぎて大絶望」「マジか!!そっち!!許せん!!」「え、信じられんくらい腹立つんやけど…」「えっぐぅ…鳥肌立った…」「えーっ!?って声出た」「うわーーー！最悪！」といった声が相次いでいた。
【写真】ネット衝撃！裏切りを告白した人物
冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田）を救い出した早瀬（鈴木）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は早瀬として、ひとりの夫として、そして拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。
一方その頃、合六は裏で野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）と接触していた。二人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させる。
そんな中、早瀬と夏海は、警視庁の監察官で兄・弥一の不正を追う真北正親（伊藤英明）のもとを訪れる。真北は二人に、合六が弥一に100億を渡す瞬間を捕えたいと話しながら、警察内部にも合六のスパイが潜んでいることを告げる。
その後、早瀬が冬橋によって捕えられると、夏海は海江田（酒向芳）と接触。彼女は海江田から100億の受け渡しが行われる日時と場所を聞き出すと、真北にその情報を伝える。
第9話の終盤では、夏海が早瀬を救うために合六の店へ。合六はすでに警察のスパイから情報を得ていると話すと、夏海を店の中へと案内する。そして「夏海さん、お疲れ！」と明るい声で彼女を迎えたのは監察官の真北。彼は兄・弥一の隣で「見てのとおり、僕は“こっち側”の人間だったということです」と笑顔を見せるのだった。
追い詰められた夏海が涙ながらに「夫を助けてください！」と懇願する様子が描かれて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかすぎて大絶望」「マジか!!そっち!!許せん!!」「え、信じられんくらい腹立つんやけど…」「えっぐぅ…鳥肌立った…」「えーっ!?って声出た」「うわーーー！最悪！」といった声が相次いでいた。