吉本興業のイベント「シャイニング盆踊り ｗｉｔｈ ＤＪ ＫＥＬＬＹ」が２２日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＴＴホールで開催され、大阪・関西万博の「よしもと ｗａｒａｉｉ ｍｙｒａｉｉ館」で世代を超えた一体感を生み出した「カラオケ盆踊り」のステージが再現された。

出演したのは「カラオケ盆踊り」の“神４”ことレイザーラモンと藤崎マーケットほか。レイザーラモンＲＧは公演中にオリジナル楽曲「あいわずぼーんとぅ盆踊り」を４月１３日にリリースすると発表した。

ＲＧ自ら作詞した曲で、伝統的な節回しに現代的なサウンドが融合した快作。「大阪・関西万博でカラオケ盆踊りがバズった勢いを止めたくない…いや盆踊りで食っていきたい…という思いが強くなりすぎてオリジナル盆踊り曲をつくりました！ 全国のお祭りで歌って踊りたい！ オファーお待ちしています！」とコメントした。

この日、ゲストとして参加し、なぜかレイザーラモンＨＧのコスプレで腰を振り続けたアキナ・山名文和に向けて「秋山が復帰するとして、復帰する場所は盆踊りだ！」と絶叫。“カラオケ盆踊りの神”として、体調不良により昨年１０月頃から休養しているアキナ・秋山賢太の回復を心待ちにしている様子をうかがわせた。