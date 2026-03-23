◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

１打差２位で出た３８歳の笠りつ子（ＰＧＭ）が、逆転で５年ぶりとなる通算７勝目を挙げた。主催者推薦で出場したプロ２１年目のベテランは４バーディー、２ボギーの７０で回って通算３アンダーとし、佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝、神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら若手実力者との混戦を制した。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で遂げた、涙の復活劇だった。

笠の高校の先輩でもある元賞金女王の古閑美保さん（４３）が長男・天人（そらと）くん（１）と駆けつけ、５年ぶりの優勝を見届けた。大会を終え、アンダーパーは４人だけ。「コースが難しくて良かった。今のりつ子にバーディー合戦は無理。このコースで、このコンディションで、このピン位置で、我慢勝ちできた」と粘りをたたえた。パッティングを打ち切れないことが多い笠は、速いグリーンを得意としている。

古閑さんにとって「妹みたいな存在」だ。最近は子育てに忙しいが、たまに食事に行き、話を聞く。「年齢のこともあるけど、りつ子は体が元気。３５歳の頃に『やれるだけやりたい』と言っていた」。シード落ちした昨季、予選会（ＱＴ）出場を悩んでいた笠に「あんた、熊本帰って何やるの。ＱＴ行きな」と猛烈なゲキを飛ばしたのも古閑さんだった。（高木 恵）