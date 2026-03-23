◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ１４―１レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりに安打を放つなど４打数１安打だった。

４点リードの初回２死で打席へ。初球だ。外角低めの直球に反応し、中前に運んだ。２試合ぶりにＨランプをともした。５回２死一、二塁で迎えた４打席目は痛烈な打球を放ったが、遊撃の正面へのゴロでアウトに。６回の守備から交代し、４打数１安打でチームのオープン戦の最終戦を締めくくった。オープン戦に８試合に出場して１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点。「打席も立てましたし、守備機会も多かったですし、そういう部分で良かったかな」とうなずいた。

今季からは米大リーグで「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）が導入される。同システムは、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械で判定。各チームは毎試合２回のチャレンジ権を持ち、成功すれば回数は減らないルールがある。

その制度を活用するチャンスがあった。１３点リードの５回２死の打席で、３ボールからの４球目は内角へのボール気味だったがストライク判定。チャレンジできるタイミングでもあったが、行使せずにそのまま打席に立った。試合後にその場面について問われた岡本は「点差があったので、ノースリーでいったら（チャレンジしたら）アカンのかなとか考えて。オープン戦とはいえ、日本にいる時によくそういうのを聞くじゃないですか」と苦笑い。大差だったこととメジャーの文化を意識して今回は遠慮したが、シーズン中にはチャレンジするタイミングが出てくるかもしれない。「シーズンを通してやればそういう時も来ると思うので」と見据えた。

ブルージェイズの開幕戦は２７日（同２８日）のアスレチックス戦。いよいよ近づくデビュー戦へ最終仕上げに入る。