実写邦画として興行収入歴代1位の大ヒットを記録し、2026年2月には全米公開も果たした映画『国宝』。そんな世界的ヒット作の中に、道や橋を愛する私にとって“絶対に見過ごせないシーン”があるという。

【画像】『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”が造られた意外な経緯とは…？ ​真相に迫るべく現地を訪れた様子を写真で一気に見る

主人公たちが成長してゆく過程で度々登場する印象的な赤い橋。それが、大阪府にある玉手橋だというのだ。聞き捨てならない話だった。

玉手橋は非常に変わった見た目と構造をしており、私が数年前にたまたま近くを通り過ぎた際、思わず引き返して写真を撮るほど強烈に印象が残っていた。『国宝』の話を聞いた私は、映画館……ではなく、大阪に向かった。



早朝の玉手橋

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鉄道会社が造った「歩行者・自転車専用の吊り橋」

玉手橋の全長は151メートルで、自動車は通行できない歩行者・自転車専用道になっている。立派な橋脚が4基あるが、その上に載っている桁は薄っぺらくて、少々頼りなげに見える。

そして、全ての橋脚と両岸からワイヤーが張られており、吊り橋になっているのだ。

通常、吊り橋といえば巨大な2基の橋脚でワイヤーを吊り支えていることが多いが、玉手橋は5つの小さな吊り橋が連続して架かっているような構造をしている。これを5径間吊り橋といい、全国を見渡しても唯一無二の存在だ。平成13年には、吊り橋としては日本で初めて登録有形文化財に登録された。

玉手橋が変わっているのは、見た目だけではない。その生い立ちも相当に特殊だ。歩行者・自転車専用の人道橋であるにもかかわらず、戦前に鉄道会社が造ったという経緯がある。

明治41年、河南鉄道が現在の柏原市に玉手山遊園地を開園する。最寄り駅は石川の対岸、藤井寺市にある道明寺駅だった。駅から遊園地に向かうには、北にある石川橋まで大きく迂回する必要があった。

そして、駅と遊園地を最短距離で結ぶために造られたのが、玉手橋というわけだ。昭和3年、河南鉄道から改称した大阪鉄道（現在の近鉄）によって、玉手橋が架けられた。

戦後になると、管理は当時の国分町（現在の柏原市）に引き継がれた。平成10年、玉手山遊園地は惜しまれながら閉園したが、翌年には柏原市立玉手山公園として生まれ変わった。玉手橋は通勤通学のため道明寺駅に向かう人々を中心に、今も利用されている。

100年近く経った今も地元の人たちが行き交う

実際に玉手橋を眺めていると、早朝というのに多くの人が行き交っている。犬の散歩やジョギング、駅に向かっているであろう人など、地元の人たちに日常的に利用されていることがうかがえる。

橋脚は鉄道橋と同じぐらい立派なコンクリート製だが、橋桁は薄く、弓なりに少したわんでいる。橋脚と桁のアンバランスさは、ひょっとすると将来的には車道や鉄道を敷くつもりだったのかもしれないが、今となっては確認する術がなかった。

実際に玉手橋を歩いてみると、しっかりとアスファルト舗装されており、吊り橋らしくわずかに揺れる。橋脚の上部には意匠を凝らした灯りがあるなど、全体的に装飾が施されている。建設から100年近くが経過しているが、その優美さは現在に通じるものがある。子供たちがワクワクしながら遊園地に向かっていた姿が、頭に浮かぶ。

橋を渡って柏原市に入ると、住宅地が広がっていた。遊園地まではまだ遠い。玉手橋が架けられたとはいえ、駅から遊園地まで15分以上歩く必要があった。遊園地の閉園から30年ほどが経つが、痕跡ならまだ残っているかもしれない。往時の人たちの思い出を探すべく、少し歩いてみることにした。

“浅草花やしき”に次ぐ、日本で2番目に古い遊園地

玉手山遊園地を知らない方も多いと思うので、ここで少し情報を整理しておく。

玉手山遊園地は先述の通り河南鉄道が明治41年に開園した。

これは、江戸時代に開園した“浅草花やしき”に次ぐ日本で2番目に古い遊園地だといわれている。最盛期の昭和30年代には毎年数万人が訪れ、大阪府で有数の遊園地として賑わっていた。観覧車、チェーンタワーといった遊具のほか、日本で一番長いすべり台が売りだったという。

ジェットコースターなどはなく“絶叫マシーンは無いけれど…”というキャッチフレーズで差別化を図った。しかし、次第に客足は遠のいてゆく。玉手橋を設けたものの最寄り駅から徒歩15分という交通の便の悪さもあり、入場者の減少に歯止めがかからなかった。

河南鉄道が開園して以来、大阪鉄道、近畿日本鉄道（近鉄）へと経営が引き継がれてきたが、平成10年5月31日をもって閉園し、90年の歴史に幕を下ろした。翌年の平成11年 、敷地を所有する宗教法人からの要請もあり、柏原市立玉手山公園ふれあいパークに生まれ変わった。

90年という長い歴史に幕を下ろし、現在は市営公園として整備されている玉手山公園。もう往時の面影はないかと思いきや、そこには予想を裏切る“濃厚な遊園地の痕跡”が眠っていた。

続く【後編】では、予算の都合で「レッド」しか呼べなかったというヒーローショーの舞台や、かつての目玉だった「日本一長い滑り台」の遺構を探しに、いざ園内へと足を踏み入れる。

〈「これ、滑り台の跡じゃないですかね？」草木に覆われた山中で大発見…“日本で2番目に古い遊園地”に残った痕跡から発見できた“愛された遊具の正体”とは〉へ続く

（鹿取 茂雄）