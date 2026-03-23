〈「変わっているのは、見た目だけではない。その生い立ちも相当に特殊だ…」映画『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”が大阪に造られた“意外な経緯”〉から続く

大ヒット映画『国宝』の劇中に登場する赤い橋の正体は、かつて“浅草花やしき”に次ぐ日本最古級の遊園地へと人々を運んだ「玉手橋」だった。

【画像】『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”のそばにあった、これまた“ナゾの遊園地跡”… 痕跡を辿って見えてきた意外な歴史を写真で一気に見る

閉園から約30年が経ち、現在は市営公園となったその場所に、往時の痕跡は残っているのか。園内に残る怪しい階段やコンクリートの残骸から、かつて子どもたちが熱狂した遊具の正体に迫る。

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公園の中央入口に残った“痕跡”

玉手橋から歩くこと10分ほどで公園の中央入口に到着した。私は入口を見るなり、とても嬉しくなった。入場ゲートが完全に遊園地だった。



玉手山公園の中央入口

入場者を歓迎するアーチ、カラフルなテント、入場券を売っていたであろう窓口、全てが当時のままに見える。期待に胸を膨らませてゲートをくぐり、喜び勇んで園内を歩き回る。

ゲートから少し進むと、何かがあったような広場と大きな建物が見えた。園内図には“のりもの広場”と記載されているが、乗り物の姿はない。

広場の片隅には撤去された遊具のレールと列車が見える。最近までこの広場で走っていたのだろう。建物の中を覗くと、屋内型の有料遊具が置かれていたが、現在は閉鎖されていた。

長い階段を登った先には遊園地の過去を伝える展示館があった

さらに先へと進むと、長い階段が現れた。公園の総面積は2万坪に及び、山全体が公園になっているため、必然的に階段や坂道が多くなる。

小高い山の尾根に沿ってさらに歩くと、2棟からなる展示館が見えてきた。館内に入ると、玉手山遊園地に関する資料が展示されていた。遊具の一部や当時の園内図、写真まで展示されていて驚いた。

入園料や各遊具に掲示されていた注意事項が書かれた看板などもあり、地元に愛される遊園地だったことが伝わってくる。

館内には遊園地に関する資料のほか、化石や郷土、全国の特産品なども展示されていた。最近の遊園地は遊ぶ要素しかないが、昔の遊園地は学ぶ要素も多かった。子供の頃、親に連れていってもらった遊園地のことが思い出された。

展示館の前には三天堂というお堂がある。玉手山遊園地が開園する以前から、この一帯は一貫して宗教法人の所有地であり、それを示すかのように三天堂は明治時代からずっとここに存在している。

展示館の隣には、野外劇場。

ステージに向かって多くのベンチが並んでいる。これも遊園地時代からあるもので、当時はヒーローショーも行われていたようだ。但し、予算の都合でヒーローは一人しか呼ぶことが出来ず、スーパー戦隊であればレッドだけだった。そのためアトラクションを行うことが出来ず、握手会が中心だったそうだ。

少し離れた場所に“アンティックな音楽堂”という小さな東屋が建っていた。案内板によると、遊園地が開園した明治41年に建てられたもので、野外劇場などに音楽を流すために使われていたようだ。

屋根の上には風見鶏が取り付けられており、河南鉄道の社章が大きくあしらわれている。開園当時の建物が残っているというのは驚きだ。

野外劇場から上り坂をさらに進むと、周辺から移設された古墳や小林一茶の句碑、山頂付近には大坂夏の陣の慰霊塔などがある。ここは単なる公園ではなく、歴史的・文化的にも重要な場所であることが分かる。

目玉だった「日本一長い滑り台」はどこへ消えた？

半日かけて園内をくまなく散策した。しかし、遊園地の目玉であった「日本一長い滑り台」の痕跡を見つけることができなかった。そこで、玉手山の歴史に詳しい柏原市立歴史資料館館長の山根さんに現地を案内していただいた。

山根さんに付いていくと、山頂にほど近い携帯電話の基地局にたどり着いた。

その裏に滑り台があったようだ。これは、言われなければ絶対に発見できない。

現在は草木に覆われており、基地局の近くにある古びた柵と、滑り台一本分のなだらかな地形、山の斜面に落ちている数個のコンクリート片だけが、わずかに痕跡を留めている。

これで正解が分かったが、私はもう一箇所、気になる場所があった。

のりもの広場の奥に、封鎖されている階段が見えていた。階段は山の上へと続いている。階段の先に何があるのか気になった私は、現役の階段を使って回り込んだ。しかし、いくら探しても階段の上部が見つからない。その代わりにあったのが、コンクリートの謎の構造物だった。

コンクリートの構造物は滑り台ほどの幅があり、緩やかに斜面を下ろうとしている。だが残っているのは1mほどで、その先はプッツリと途切れている。滑り台のように見えるし、排水溝のようにも見える。

「これ、滑り台の跡じゃないですかね？」

思わず声を上げた。

山根さんに聞くと、当時の園内図を確認してくれた。このあたりに滑り台らしき絵が描かれているのを発見したが、判然としない。あちこちに電話をかけて確認していただき、公園の職員さんも駆けつけてくれた。あれこれと検証の結果、これも滑り台の跡であるという結論に達した。

案内板に残された“確かな証拠”

さらに確認を進めるため、いったん山を下り、許可を頂いて封鎖されている階段を上ってみた。

階段の隣には怪しい空き地と、支柱があったような痕跡がある。コンクリートの遺構がある尾根までの半分ほど上ったところで、階段は終了した。そして、目の前には案内板が残されていた。

“幼児および幼児を抱いてすべることを禁止 間かくを充分あけてすべること”

これは、明らかに滑り台があったことを示している。玉手山遊園地に滑り台があったことを示す唯一の文字情報かもしれない。

上部にあるコンクリートの遺構までまだ距離があるが、案内板はプラスチック製で比較的新しい。これらのことから、昔は山の斜面を滑り下りる長めの滑り台があったが、後に下半分だけを改修して再利用していたのではないかと想像する。いずれにしても新たな遺構を発見することができて、有意義な探索となった。

かつての遊園地は子供たちの遊び場に生まれ変わった

早朝から探索していたが、気がつけば夕方が迫っていた。探索し足りなかった私は大阪に滞在し、翌日も園内を歩き回った。すると、地面からはみ出している鉄道のレールを発見した。谷に張り出した物置きか、あるいは簡単な展望台のようなものがあったのかもしれない。その骨組みにレールが使われていたようだ。レールの刻印があれば作られた年代などが分かるのだが、見つけられなかった。河南鉄道や大阪鉄道で使用されていたレールなのではないかと想像するだけでも楽しい。

映画『国宝』をきっかけに玉手橋を再訪し、玉手山遊園地の痕跡を探すべく2日間にわたり歩き回った。それはとても楽しい時間で、新たな発見があるのも嬉しかった。私自身の思い出が詰まった遊園地ではないが、幼少期に遊園地で遊んだ記憶が重なり、とても温かい気持ちになった。

全国各地の遊園地が減少してゆくなか、玉手山遊園地の閉園もやむを得ない流れだったのだと思う。その後、公園として利用され、園内には多くの子供たちの姿があった。遊園地は閉園したが、今もこうして子供たちの歓声が聞こえるというのは、とても素敵なことだと思う。

（鹿取 茂雄）