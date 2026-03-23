名古屋鉄道小牧線--。

【写真多数】​23年前に地図から消えた…名鉄小牧線「上飯田〜味鋺」“幻の地上区間”の痕跡を見る

名古屋市北部から濃尾平野を一路北を目指して犬山へ。沿線には春日井市や小牧市といったベッドタウンが並ぶ、いわば典型的な名古屋郊外の通勤通学路線である。

小牧市内には東名高速道路が東西に通り、物流基地や工業団地も抱えている。さらに沿線を歩いていると、時折上空に飛行機が飛んでいるのを見かける。県営名古屋空港。2005年に中部国際空港が開港するまでは、名古屋の空の玄関口だった。ついでに言えば、秀吉と家康が激突した小牧・長久手の戦いの舞台でもある。

いまは“事実上の通過駅”に過ぎないが…

と、まあそんなわけで、あまり他地域の人には知られていないかもしれないが、それなりに見どころのありそうな名鉄小牧線。その名古屋市側のターミナルは、上飯田駅という地下駅だ。



名古屋の“もうひとつのターミナル”になるはずだった 撮影＝鼠入昌史

ただし、ほぼすべての電車が上飯田駅から地下鉄上飯田線に直通しており、地下鉄名城線と接続する平安通駅が事実上のターミナル。これに乗り継げば、小牧線沿線から名古屋の中心部までアクセスできる、という按配だ。

小牧・春日井側から見れば、味鋺駅のすぐ南で地下に潜り、庄内川と矢田川を渡って（というか潜って）、地下駅の上飯田駅に入る。このあたりも改めて語るようなことでもなく、“都心に入れば地下路線”というありふれたスタイルといっていい。

23年前まで存在した“幻の地上区間”

ところが、この現在の形ができたのはほんの20年ちょっと前なのだ。名鉄小牧線の上飯田〜味鋺間が地下に潜り、さらに平安通〜上飯田間の地下鉄上飯田線に直通するようになったのは、2003年のこと。

それ以前の小牧線は、地下ではなく地上を走っていた。それどころか、地下鉄との直通もなかったので上飯田駅は他の路線と接続のない、孤立した単独ターミナルだったのである。

その当時、乗り換え先の路線と言えば、約1km南に離れた平安通駅。いくらこの場所が名古屋市内の市街地の中とはいえ、さぞかし不便だったに違いない。

いったい地上を走っていた時代の小牧線、その跡はどれほど残っているのか。辿ってみることにしよう。

かつての駅ビルはどうなった？

現在の上飯田駅地下ホームから地上への階段を登ると、南北に通る大通りに出る。通り沿いには飲食店などが建ち並び、南側を見ればイオンの看板も見える。その周囲には大きなマンションもあるようだから、この一帯は住宅地なのだろう。

そんな中、大通り沿いでひときわ目立っているのが「名鉄上飯田ビル」という看板を掲げたいささか年季の入ったビルである。

1階と2階にはスーパーマーケットが入り、上層部は公団住宅になっているようだ。目の前の大通りはクルマ通りも人通りも多いし、このビルのスーパーもそこそこ賑わっている。

ここで答えを明かせば、名鉄上飯田ビルこそが地上時代の小牧線上飯田駅の駅ビルなのだ。

1965年に上飯田ビルが完成し、それに伴って地上にあったホームがビルの2階に引っ越した。改札を抜けるとスーパーマーケット、その上には公団住宅。1960年代というご時世を思えば、かなり最先端、便利な便利な駅ビルだったに違いない。

その当時、駅前からは路面電車が走っていた。周囲の市街化が本格化したばかりの頃。いくつかの工場の他には田園地帯が広がっていた上飯田一帯が都市化する過程で生まれた、いわばシンボルのような駅ビルだったのではなかろうか。

が、いまではそんなシンボルターミナルとしての面影はほとんど消え失せている。要だった鉄道が地下に潜ってしまったのだからムリもない。かつて改札やホームがあったであろう2階に上がってみると、スーパーの入口が明るいだけで、あとはすっかりがらんどう。まるで廃墟のような空気感が漂っていた。

ビルを出発点に痕跡をたどる

ビルの外に回ってみると、北側の2階部分、つまりちょうど線路とホームが頭を突っ込んでいたあたりが、フタのようなもので覆われている。真下に立ってビルとは反対の北側を見れば、そこには駐車場や駐輪場。地上時代にはここにホームがあり、高架の駅ビルになってからもホームの大部分はこの上に。

そしてそのまま駐車場は、かすかに右にカーブをしながら細長く北に続いていた。いかにも廃線跡ですよ、と訴えているように。

ただ、道行く人は誰もそんなことを意識していないようだ。まあそりゃあ、地元の人にとっては廃線跡がどうのこうのなど日々の暮らしにはまったく意味を持たない。

川の対岸にハッキリと廃線跡が…

それはともかく、廃線跡の駐車場は少し先ですぐに矢田川の土手にぶつかる。水道局のポンプ場の脇にこんもりとした草むす高まりがあった。きっと、高架からそのまま土手へ、そして矢田川の橋を渡る助走区間に違いない。

矢田川を渡る橋梁は、せめて橋脚くらいはと期待したものの、それすらもまったく残っていなかった。地上から地下に潜った区間は2kmちょっと。もしかすると、痕跡は上飯田駅近くの駐車場くらいしか残っていないのだろうか。

そう思って矢田川を歩いて渡ると、対岸にはまたもやハッキリと廃線跡を見つけることができた。特に県道202号線と交差する地点では、石積みの橋台が丸ごとそのまま残っていた。そこから先も、高く盛り上がった築堤が北に続いている。レールやまくら木などは残っていないが、どこに地上時代の小牧線が走っていたのかは、誰が見てもすぐわかる。

ちょうど築堤の脇は緑道になっていて、廃線跡に沿うように歩くことができる。さらに並行して小さな川も流れていた。庄内川から取水して、最後は堀川を経て海に注ぐ庄内用水だ。どことなくのどかな雰囲気の中を、かつて小牧線は走っていたのだ。

11年間だけ存在した「瀬古駅」の跡

緑道を少し歩いて抜けたところで、いったん廃線跡の築堤は途切れる。古紙リサイクル会社になっていて、そのフェンスには「瀬古駅跡」の看板が掲げられていた。1931年から1942年まで、つまりほんの11年間だけこの場所に駅があったという。

そこから先も廃線に沿って北に進むと、次は庄内川だ。こちらも矢田川と同じように、橋梁の痕跡は消滅している。それでも、また同じように川の向こうに渡れば廃線跡は明瞭だ。

川沿いの土手道をきっと踏切で渡り、まっすぐ北へと続く草むす築堤。少しずつ下り勾配で下ってゆき、保育園を間に挟んで駐車場。そして、駐車場が途切れたところで地下を走っている現役の小牧線が顔を出す。

もうここまで来れば、すぐそこに味鋺駅のホームが見えている。

立ち消えになった大曽根方面への延伸計画

名鉄小牧線は、1931年に上飯田〜小牧間で開業したのがはじまりだ。この時点でも、上飯田駅は他路線との接続がない単独のターミナルだった。なんでも、中央線の乗り入れる大曽根方面への延伸計画があったという。

この延伸構想は日の目を見なかったが、1944年には上飯田まで路面電車が乗り入れた。小牧線沿線から上飯田経由で路面電車に乗り継いで、名古屋の中心部まで行けるようになったのだ。

戦後、上飯田周辺、また小牧線沿線にまで市街化が及ぶ中でもこの形はしばらく続き、1965年には件の駅ビルも完成する。いよいよ、ターミナルシティ・上飯田の誕生か……。

ところが、1971年。小牧線の接続相手だった路面電車が廃止されてしまう。入れ替わるように地下鉄名城線が開通して平安通駅が開業したが、上飯田からは歩くこと10分、1kmの距離だ。

地下鉄として生まれ変わることに

1kmくらいは歩けばいいじゃん、ということなのかもしれないが、雨の日も雪の日も歩かされるのではたまったものではない。なのに、そんな状態がいつしか常態化。廃止された路面電車の車両基地跡地にバスターミナルができたものの、それとていささか不便なのに変わりはない。

戦前、都市化がはじまった頃ならばまだしも、時は高度経済成長期。爆発的に人口が増えて、郊外にベッドタウンが形成される中でのこの扱いは不憫も不憫。結局、小牧線は“単独ターミナル・上飯田”のおかげでお客を減らしていくことになったのだ。

だいたいの人はマイカーか、バスで名鉄犬山線ないしは国鉄中央線の駅に向かい、そこから名古屋中心部へ通勤するようになったのである。

そうして時が流れて30年あまり。いつまでもこの不便さを放っておくわけにはいかないと、ようやく上飯田と平安通を結ぶ地下鉄路線の計画がはじまった。

合わせて上飯田〜味鋺間を地下化して、直通運転を実施。そうすれば、小牧線は単独ターミナルから地下鉄名城線に接続する路線に生まれ変わる。利便性は天と地と。それが実現したのが、2003年のことである。

“もうひとつのターミナル”になり損ねた

結果、現在の形になって地下に潜った名鉄小牧線。もちろん、いまの姿がベストとも言い難い。栄などに出るならばまだいいけれど、名古屋駅を目指すならば名城線に乗り継ぎ、また地下鉄東山線に乗り継いで、と乗り換えの手間が多い。それでも、駅間1kmを歩かされるのと比べれば雲泥の差だ。

かくて、かつての単独ターミナル・上飯田駅は地下鉄に乗ったまま通過する駅になってしまった。いまでも駅ビルの名鉄上飯田ビルはもちろん、バスターミナルもそのまま残っている。

バスターミナルはいまも現役で、こちらも上層部には市営住宅が入った複合ビル。周囲のビルと比べると、名鉄上飯田ビルとバスターミナルはどうしても年季が入った印象が拭えない。

が、このふたつのビルは、名古屋の“もうひとつのターミナル”になり損ねた上飯田の一時代を象徴する存在なのかもしれない。

写真＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）