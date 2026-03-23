102歳を迎えた作家の佐藤愛子さん。現在は介護施設に入られていますが、自身の「家」への思い入れはとにかく強かったといいます。

【画像】佐藤愛子さんの自宅の庭。離婚後、芝生をはがし、元夫が愛したバラも抜いて自分好みに改造。

佐藤さんが結婚後、太子堂に新居を買ったのは1957年のこと。夫の借金で「三番抵当」までついた自宅を、夫が逃げた後も「書く」ことで守り続けてきました。94年に二世帯住宅として建て直しますが、そこでも新たな問題が発生し……。

娘の響子さん、孫の桃子さんに、佐藤さんの「家の履歴書」について伺いました。

『週刊文春WOMAN 2026春号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。

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妊娠中、ひどい不安神経症に……

生まれ育った佐藤家を父・紅緑の代から描いた代表作『血脈』（01年刊、文藝春秋）などから、佐藤さんの住まい歴を振り返る。1949年、紅緑が死去。戦時中のモルヒネ中毒から回復しない最初の結婚相手の家を出て、世田谷区上馬の母・シナの家へ。50年から小説を発表。56年に同人仲間の田畑麦彦と結婚し、翌年にはシナと田畑が家を売ったお金で太子堂に新居を買う（費用は田畑が3分の2、シナが3分の1）。67年、田畑が事業に失敗、膨大な借金を作る。偽装離婚、田畑の再婚、肩代わりした借金の返済など顛末を描いた『戦いすんで日が暮れて』で69年、直木賞を受賞。

響子 60年に私が生まれたのは、太子堂のあとに住んだ、目黒の祐天寺なんです。サイレント時代の有名な映画俳優がファンに建ててもらったスペイン様式の立派な家で、シナさんも一緒でした。そこで妊娠中の母はひどい不安神経症になるんです。医師からは「産めば治る」と言われていたけど、治らなかった。父がものすごく心配して、「天狗の神様」と呼ばれる占い師の所に行ったら、「そこの家は最悪。住む人住む人をちゃちゃめちゃにするから、すぐ引っ越しなさい」と言われたそうです。実際、そこを借りて住んだ方の中には不幸な死に方をされた方もいた。で、幸いこの太子堂の家がまだ売れてなかったので戻ったんです。



佐藤愛子さん

桃子 あんなに気に入ってた家なのに、一度は売りに出していたんだ。

響子 うん。もともとはお隣もうちの敷地だったけど、戻る際に半分売ったんですよね。そのお金で新しく建て直したんだと思います。

桃子 不安神経症はなぜだったの？

響子 私が聞いた時は、「ばあさんのせいだよ」って。実母のシナさんのことです。ものすごく厄介な人で、家を買って一緒に住んだ時に「私はこれだけないとダメ」ってかなりの面積を主張したらしいんです。だから広い祐天寺に移ったわけだけど、その前から発症していたかもしれないですね。

「夫婦喧嘩の仲裁を小学生にやらすな、って」

『血脈』の終盤、シナが愛子夫婦と住むことを決心した場面を佐藤さんはこう書く。〈シナの居場所としては床の間に違い棚つきの八畳の座敷でなければならない。その南側には四尺幅の縁側。それは三尺ではいけない〉

響子 祐天寺から戻るにあたり、2階屋を建てたんです。シナの家の方は2階のない平屋で、うちの母の書斎は2階、1階に応接間、隣が父の書斎。その隣は四畳半で、みんなでテレビを見たりする部屋でした。

桃子 時々、ちっちゃいあなたが両親と遊んでる写真を見るけど、それはそこ？

響子 そうそう。話していて思い出したけど、昆布屋のおっさんのドラマがあったんです、長門裕之が主演で。それを母と父は、夫婦揃って楽しみに見ていて。

桃子 ネットに出てるね。「横堀川」（66年放映、NHK）というドラマらしい。

響子 夫婦喧嘩をした後、母が仲直りの気分になったんでしょうね。「響ちゃん、パパに昆布屋のおっさん始まるよって言っておいで」って言われて。父の書斎と茶の間は襖で仕切られていたんだけど、私は指一本分くらい襖を開けて、「パパ、昆布屋のおっさん、始まるよ」って。夫婦喧嘩の仲裁を小学生にやらすな、って思いますよ。

桃子 自分から謝るのは、あの人には絶対無理。

響子 母が急にムカムカッとして、喧嘩が始まることが多かったですね。紅茶茶碗を割った話とか、書いてましたでしょ。父は紅茶が大好きだったんです。飲みかけの紅茶が入ったカップをアイロンでガンと叩いて、木っ端微塵にしたんです。

『それでもこの世は悪くなかった』（17年刊、文春新書）によれば、それは田畑氏が事業に失敗した直後のこと。借金取りから逃げて家にこもっている田畑氏が、アイロン掛けをしている佐藤さんに「紅茶」という。佐藤さんが淹れて渡す。〈そのうちにムラムラと怒りが込み上げてきて、いきなりアイロンを振り上げてバーンとね、紅茶茶碗を殴ったんです〉

響子 父は「なんだよ」とだけ言って、割れた欠片を拾ったと、そんな話でしたよね。そもそもお金がなくなってきていたから、出涸らしの葉に熱湯を注いで、スプーンでぎゅうぎゅう押した『色だけ紅茶』なんですけどね（笑）。とにかく年中、やってましたよ、夫婦喧嘩。

直木賞受賞後、元夫の書斎の壁をぶち抜いた

離婚の翌年、直木賞受賞で執筆や取材依頼が殺到、佐藤さんは借金を返していく。『血脈』には、こんな描写がある。〈愛子は隣り合っていた誠二（編集部註・田畑氏のこと）の書斎と応接間の境の壁をぶち抜いて、テレビや雑誌の写真撮影に好都合なように応接間を広くしたばかりだった〉

響子 撮影って、大げさな（笑）。壁は取ったけど、作り付けの本棚は残っていました。純文学の作家ということもあり、書斎は書庫みたいでした。父の実家が大金持ちでしたから、本棚も机も立派で。

桃子 この家とは違う雰囲気だったの？

響子 マントルピースもあって、庭も芝生の西洋風でしたよ。父はバラを育てるのが好きで、ピンクの大輪のバラを剪定したりしていました。その光景が幸せの象徴みたいで私は大好きだったけど、母は「安物のバラだよ、あんなもん」とか言ってましたね。

桃子 おじいちゃん、田畑さんは、私の誕生日に手紙とハリー・ポッターシリーズを贈ってくれていたんです。でも、完結する前に亡くなってしまって。私、おじいちゃんが死んだ後に出たハリーポッターは読んでない。

響子 父がいなくなったのは私が小2の頃。母は私に父を悪く言うことはしなかった。亭主としてはダメだったけど、文学を論理的に説明してくれる男で、いろんなことを学ばせてくれたというのがあるんです。私と父の関係は尊重してくれて、その点では母に感謝だし、さすがだと思います。

桃子 芝生はいつなくなったの？

響子 手入れが大変でお金もかかるから、借金を返している時に全部はがして、バラも抜いて、母好みの木が多い庭にした。

桃子 伝統的というか、古き良き日本みたいなものが好きな人なので。

響子 3本の梅は紅緑が好きだったもので、シナさんが上馬から持ってきた。母もすごく大切にしていました。

桃子 祖母は庭をすごく自慢にしていました。保険とか銀行の方は庭に面したダイニングにお通しするのだけど、座っていただく位置については「お客さんには庭を見せるもんだよ」と言われました。

「一人でもいいや」とはならない人

響子 最近つくづく思うのは、母は紅緑になりたかったんじゃないかってことなんです。2階の母の書斎は8畳の和室で、そこで書いていました。紅緑が使っていた文鎮を書き物机に置いて、あぐらをかいて。椅子の方が絶対に楽じゃないですか。でも書き物机だった。紅緑を見習ったんだと思います。

桃子 北海道の別荘でも畳の部屋で書いていたよね、私が子供の頃は。

佐藤さんが北海道・浦河に別荘を建てたのは75年。響子さんが89年に結婚し、佐藤さんは一人暮らしに。91年、桃子さんが誕生。家を二世帯住宅にしたのが94年だ。

響子 風呂場で転んだけど誰もいなかったから裸で一時間転がってたって言うんですよ。だから人がいないと困る、二世帯住宅にしたいって、それで建て直したんです。裸で1時間、転がってたっていうのは私は噓だと思うんですけどね。1時間も転がっていられませんよ、普通。

桃子 甘えてるんですよ、結局のところ。

響子 そばに置きたかったんでしょうね、誰かを。寂しんぼうなところがありますから。

桃子 「一人でもいいや」とはならない人です。

響子 去年の11月、母の102歳の誕生日に施設がお祝いの会を開いてくださったので、私たちも行ったんですよね。母は会場まで歩行器を使って歩いてくる途中、「苦しい」とか言って廊下の真ん中で立ち往生して。「どうしたの？」って近づくとこっちをじっと見て、私だとわかると泣き顔になるんです。

桃子 くしゃくしゃの顔で立ってたね。

響子 嫌なことはしないできた人生ですからね。「さあ歩きましょう」と言われたって嫌なもんは嫌なんです。それで駄々っ子になるんだと思う。

桃子 施設の方がおっしゃるには、嫌というよりかまってほしいんじゃないか、と。

響子 紅緑もぼけてから甘ったれてたって母が言ってましたからね。

桃子 佐藤家の人というのは、誰かがいないと自分が自分じゃなくなるくらい寂しがりなんだろうと思うんです。だけどおばあちゃん、まだ取り繕う力とか残ってるよね。この前の誕生会でもお花をいただいたら「まあ、きれい」って。

響子 プレゼントの箸置きを見た瞬間に、「これは手作り？」って言ってたね。

桃子 社会性はけっこうギリギリまで残るものなんですね。勉強になりました。

響子 だけど、「前に座ってるじいさん」って言いかけたでしょ（笑）

桃子 お祝いに参加してくださった施設の仲間なのに。

響子 「何だ、あのじいさんは」とか言いそうでハラハラして、必死に気をそらしました。まあ、それだけ元気なんでしょうね。

なぜ二世帯住宅を受け入れたのか？

桃子 私が不思議なのは、響子さんは二世帯住宅を断ることもできたのに何で受け入れたのかということ。

響子 どうしてだろうね？ でもまあ、足元が危ない人間を放っておくのもどうだろう、とは思ったし、気づいたらぐりぐりっと押されたって感じかな。引っ越してきたのは桃子が3歳の時です。

桃子 母は自分の決定権をすべて祖母に渡している状態だったと思うんです。

響子 建ててあげるから来なさいならわかるんですけど、そうじゃないんですよ。お前のところはお前が支払えという。

桃子 祖母が母の人生、母の幸福を勝手に決めていた話を聞くと、心底腹が立つんです。そのくせ「先生」って言われているのも納得がいかない。

響子 この話じゃなくても、あなたはいつもムカつく人じゃない（笑）。そういえば建て替えの間、母は逗子に持っていた仕事場に仮住まいしていたんです。太子堂の家に牛乳を1リットルのでっかい瓶で届けてもらっていたんですけど、それを私の夫に逗子まで「持って来い」って言ったんですよ。

桃子 断ればいいだけの話じゃない。

響子 営業で家の近くに行った時、牛乳配達の営業所からもらって来てくれって。あの牛乳は低温殺菌でうまい、他のは飲めないって。夫は自分の母親に「瓶を持って営業はできない」って愚痴ったみたいです（笑）。

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家自体が好きで、そこからくる執着のようなものがあったという佐藤愛子さん。二世帯住宅にしたことで発生した“階段問題”、家庭内でのお互いの領域など、佐藤さんの「家づくり」への強い思いが明かされる記事全文は『週刊文春WOMAN 2026春号』で読むことができます。

INFORMATION

佐藤愛子さんと娘・響子さん、孫・桃子さんの好評連載を収録した書籍『ぼけていく私』が4月9日に文藝春秋より発売決定。現在予約受付中です。

（矢部 万紀子／週刊文春WOMAN 2026春号）