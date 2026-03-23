ウォルト・ディズニー・ジャパンから、映画『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日(金)に全国公開されます。

1996年3月23日の日本公開から30周年を記念した、特別映像が解禁されました。

ウッディ役の唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の所ジョージによる対談も収録された、ファン必見の映像となっています。

ディズニー・ピクサー映画『トイ・ストーリー5』特別映像

公開日：2026年7月3日(金)

全米公開日：2026年6月19日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：マッケナ・ハリス

製作：ジェシカ・チョイ

日本版声優：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、竜星涼（フォーキー） ほか

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年7月3日(金)に全国公開されます。

そのシリーズ1作目『トイ・ストーリー』の日本公開30周年を記念し、特別映像が解禁されました。

映像では、ウッディとバズの出会いから、これまでの感動的な名シーンが綴られています。

さらに最新作で波乱を予感させる映像までがたっぷりと詰まっています。

唐沢寿明＆所ジョージ 30周年振り返り対談

映像内では、日本版声優としてウッディとバズを演じ続けてきた唐沢寿明さんと所ジョージさんが、30年の歴史を振り返る対談を実施しています。

所ジョージさんは、以下のように語ってくださいました。

初めは、僕はこんなに長いシリーズになるとは思ってなかった。

30年前は立体的なアニメーションはなかった。

こんな人間みたいに動くんだなと思った。

最初からこれは小さい子から大人、おじいちゃんおばあちゃんにまで向けて作っている作品。

だから誰にでも感動を与えるんだと思う。

子どもに“バズ・ライトイヤーだ”って言われるのはありがたい。

これ見ない人はいないでしょ！

唐沢寿明さんは、以下のように語ってくださいました。

僕もこの一作だけだと思っていましたね。

『トイ・ストーリー』を見ていた子どもたちが今は親になって、自分の子どもに見せている。

俳優をやっていても、ここまで多くの人の記憶に残る作品をやらせてもらえることはなかなかない。

現代にも通じるようなストーリーですよね。

子どもだけじゃなくて大人にとっても。

期待を裏切らないように頑張るので、懐かしいなと思いながら観てもらえたら相乗効果でより面白くなるんじゃないかな。

7年ぶりの最新作『トイ・ストーリー5』

7年ぶりの最新作となる『トイ・ストーリー5』では、おもちゃたちに迫るかつてない脅威を前に、ウッディ＆バズの名コンビがカムバックします。

ボニーと共に暮らすおもちゃたちの前に、最新の電子タブレット“リリーパッド”が現れたことをきっかけに、かつてない脅威が迫ります。

ボニーがタブレットに夢中になる中、おもちゃたちは自分たちの存在意義に不安を抱き始めます。

ジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってきます。

久々に再会を果たしたウッディとバズですが、最新テクノロジーの登場を前に悪戦苦闘を強いられます。

テクノロジーという脅威を前に、名コンビが再び手を取り立ち向かうストーリーが展開されます。

ピクサーが自信を持って送りだすシリーズ最高の物語。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃができる本当の役割が描かれます。

ディズニー・ピクサー映画『トイ・ストーリー5』特典映像の紹介でした。

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