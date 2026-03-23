日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。

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その刀は“なまくら”か

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたマーケティング集団「刀」の森岡毅CEOが窮地に立たされている。



屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」のオープニングセレモニーであいさつするマーケティング会社「刀」の森岡毅代表取締役CEO ©時事通信社

2024年決算では、55億円超の損失を計上。「2025年も約13億円の最終赤字で、累損は62億円」（金融関係者）。

運営するお台場のテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」は2月末、オープンから2年で営業を終了。昨年7月に鳴り物入りで開業した「ジャングリア沖縄」も、森岡氏は「年間300万〜400万人が来館する美ら海水族館の半分でも採算がとれる」と豪語したが、今年1月までの半年間で来場者数は約65万人。年間でも“損益分岐点”に届かない。運営会社ジャパンエンターテイメント（加藤健史代表取締役）の2025年6月期決算は、約51億円の純損失。開業前の投資が先行する段階の数字とはいえ、暗雲が立ち込める。

この惨状に青ざめているのが出資者の面々だ。ジャパンエンターテイメントには、筆頭株主の刀に加え、オリオンビール（村野一社長）をはじめとした地元企業のほか、JTB（山北栄二郎社長）や近鉄グループホールディングス（若井敬社長）などが出資している。

焦りを隠せないのは金融機関も同様だ。コロナ禍に加えてウクライナ侵攻もあり、3メガバンクが離脱したことで、商工中金（関根正裕社長）と琉球銀行（島袋健頭取）が融資を主導。2行を中心に13行庫からなるシンジケートローンを組成し、22年8月に366億円の融資を行った。

※この続きでは、金融庁関係者がコメントしています。約5500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（丸の内コンフィデンシャル）。全文では、下記の内容をご覧いただけます。



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（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年4月号）