『幸せ！ボンビーガール』人気企画「上京ガール」5年ぶりに復活 “リアルな物件探し”に密着
日本テレビ系『幸せ！ボンビーガール』の人気企画「上京ガール」が、24日放送の同局系『DayDay.』（月〜金 前9：00）で5年ぶりに復活する。
【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開
2011年から21年まで日本テレビで放送していた『幸せ！ボンビーガール』は、お金がなくても幸せな人生を送る女性“ボンビーガール”を紹介する番組。中でも大人気だった名物企画が「上京ガール」で、地方から東京へ夢を抱いて上京する女性の、リアルな物件探しに密着していた。
5年ぶりに復活した今回は、愛知県から上京し、テレビ局のADを目指す22歳のあいみさんに密着する。しかし、アルバイト代の多くを「推し活」に使ってしまったため、自身で用意できた上京資金はたったの8万円。希望家賃を6万円と控えめに設定しつつも、「風呂・トイレ別」「オートロック」「宅配ボックス」「推しの曲を爆音で聴ける防音性」など、不動産屋さんも頭を抱えるような希望条件が次々と飛び出す。
そんな彼女を待ち受けていたのは、超ハードモードな東京の現実だった。26年現在、物価高の影響で東京23区の家賃相場は過去最高を記録。加えて撮影時は新生活に向けた引っ越しのピークで、空き物件自体が激減している絶望的なタイミングだった。内見予約が殺到し、タッチの差で他の人に申し込みをされてしまうリアルなハプニングも発生する中、怒涛（どとう）の物件争奪戦サバイバルが幕を開ける。
果たして彼女は、厳しい現実とわがままな条件の狭間で、無事に理想の部屋を見つけることができるのか。
そして、Huluでは、放送では入りきらなかった未公開シーンを加えた完全版を放送後から独占配信する。
【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開
2011年から21年まで日本テレビで放送していた『幸せ！ボンビーガール』は、お金がなくても幸せな人生を送る女性“ボンビーガール”を紹介する番組。中でも大人気だった名物企画が「上京ガール」で、地方から東京へ夢を抱いて上京する女性の、リアルな物件探しに密着していた。
そんな彼女を待ち受けていたのは、超ハードモードな東京の現実だった。26年現在、物価高の影響で東京23区の家賃相場は過去最高を記録。加えて撮影時は新生活に向けた引っ越しのピークで、空き物件自体が激減している絶望的なタイミングだった。内見予約が殺到し、タッチの差で他の人に申し込みをされてしまうリアルなハプニングも発生する中、怒涛（どとう）の物件争奪戦サバイバルが幕を開ける。
果たして彼女は、厳しい現実とわがままな条件の狭間で、無事に理想の部屋を見つけることができるのか。
そして、Huluでは、放送では入りきらなかった未公開シーンを加えた完全版を放送後から独占配信する。