歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

３月生まれの人たちへ、花の画像を添えて誕生日を祝うメッセージを綴りました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「人が傷ついて辛い時、無理に言葉を引き出すのではなく、言えるときまでそっと待つこと」「たとえ何も語らなくても、ただ寄り添い続けること」 ＳＮＳに綴る





工藤静香さんは「3月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます。」と、投稿。



続けて「桜が美しく咲く季節ですね。堂々と凛として咲く姿も、穏やかに寄り添うように咲く姿も、どちらもとても魅力的です。」と、綴りました。









そして「人が傷ついて辛い時、無理に言葉を引き出すのではなく、言えるときまでそっと待つこと。」「たとえ何も語らなくても、ただ寄り添い続けること。」「そんな優しさを、この季節の桜に重ねながら想っていました。」と、記しました。





最後に、工藤静香さんは「皆さんの一年が穏やかで温かなものになりますように。」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「1年に1度しーちゃんが見せてくれる桜の景色とメッセージに心の華も優しく色づきます 3月もありがとう♡♡ございます」・「素敵なお言葉ありがとうございます❤」・「綺麗な桜と心強いメッセージが深く刺さります 誕生日プレゼントですね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】