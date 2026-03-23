神木隆之介、芸歴31年目で初の月9決定 “子役上がり”北村匠海と初共演 月9『サバ缶、宇宙へ行く』新キャラ【役柄＆コメント】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート、毎週金曜 後9：00）のキャストとして、神木隆之介の出演が発表された。
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、ISS（国際宇宙ステーション）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。「宇宙食、作れるんちゃう？」生徒の何気ないひと言が、世代を超えて思いと経験知をつなぎ、大きな“夢”への挑戦へと発展していく。
神木が演じるのは、JAXA職員の木島真。「宇宙飛行士になりたい」、小学校の卒業文春に書いた夢を抱き続けて、JAXAに就職。ISS補給機の開発部門でエンジニアとして働きながら、宇宙飛行士を目指す。不定期に行われる宇宙飛行士候補選考にエントリーするも落選し、希望していない宇宙食開発担当に異動を命じられてしまう。ストイックで自他共に厳しく、完璧主義ゆえに周囲からは気むずかしい人と思われがちである。そんな木島が、朝野先生や高校生たちと向き合っていく。
神木は1995年、2歳でCMデビューして以来、数々のヒット作に参加し、高い評価を得てきた。確かな表現力で視聴者を魅了し続けている神木が、芸能活動31年目を迎える今年、満を持して初の月9出演を果たす。
さらに、北村匠海との初共演が実現する。2人をめぐっては、2023年11月21日放送の『ノンストップ！』に神木がゲスト出演した際、スタジオで北村と遭遇したエピソードを明かし、「共演お願いします！匠海さん！」とカメラに呼びかけたことが話題に。その後、北村が自身のインスタグラムのストーリーズで「僕ら子役上がりの神様です」とコメントしたことでSNS上では、「いつか必ず共演してほしい」「2人のお芝居が見たい」と期待の声が高まっていた。
■木島真（きじま・まこと）役・神木隆之介 コメント
――台本を読まれて、いかがでしょうか？
「とても元気が出て希望に満ちた気持ちになりました。何度も心が折れそうになったとしても諦めずに、夢に向かっていくキャラクター達の姿がとても素敵だなと思って読んでいました」
――演じられる木島真について
「一見クールで理論的なキャラクターに見えるのですが、実は一番と言っていいほど心の中では熱く青く燃え上がる炎を宿していて、情熱を持っている人物です。その青い炎を表現できるように頑張りたいと思います」
――初共演となる北村さんの印象は？
「北村さんは本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています。そんな北村さんとお話しできたりお芝居を間近で見られるのがとても楽しいですし、これからの撮影でも楽しみで仕方ありません。唯一無二だと思います」
――視聴者の方へメッセージ
「これは実話を元にした物語です。高校生達がどんな思いで宇宙を目指したか、その姿に勇気をもらえます。ぜひ、人々の想いが紡がれていく瞬間を見ていただけたら嬉しいです」
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
神木が演じるのは、JAXA職員の木島真。「宇宙飛行士になりたい」、小学校の卒業文春に書いた夢を抱き続けて、JAXAに就職。ISS補給機の開発部門でエンジニアとして働きながら、宇宙飛行士を目指す。不定期に行われる宇宙飛行士候補選考にエントリーするも落選し、希望していない宇宙食開発担当に異動を命じられてしまう。ストイックで自他共に厳しく、完璧主義ゆえに周囲からは気むずかしい人と思われがちである。そんな木島が、朝野先生や高校生たちと向き合っていく。
神木は1995年、2歳でCMデビューして以来、数々のヒット作に参加し、高い評価を得てきた。確かな表現力で視聴者を魅了し続けている神木が、芸能活動31年目を迎える今年、満を持して初の月9出演を果たす。
さらに、北村匠海との初共演が実現する。2人をめぐっては、2023年11月21日放送の『ノンストップ！』に神木がゲスト出演した際、スタジオで北村と遭遇したエピソードを明かし、「共演お願いします！匠海さん！」とカメラに呼びかけたことが話題に。その後、北村が自身のインスタグラムのストーリーズで「僕ら子役上がりの神様です」とコメントしたことでSNS上では、「いつか必ず共演してほしい」「2人のお芝居が見たい」と期待の声が高まっていた。
■木島真（きじま・まこと）役・神木隆之介 コメント
――台本を読まれて、いかがでしょうか？
「とても元気が出て希望に満ちた気持ちになりました。何度も心が折れそうになったとしても諦めずに、夢に向かっていくキャラクター達の姿がとても素敵だなと思って読んでいました」
――演じられる木島真について
「一見クールで理論的なキャラクターに見えるのですが、実は一番と言っていいほど心の中では熱く青く燃え上がる炎を宿していて、情熱を持っている人物です。その青い炎を表現できるように頑張りたいと思います」
――初共演となる北村さんの印象は？
「北村さんは本当に優しく穏やかで、そして繊細なお芝居をされる方だなという印象です。過去の作品も見させていただいて北村さん自体に魅力があるから、演じる役にどんどん惹き込まれていく感覚を覚えています。そんな北村さんとお話しできたりお芝居を間近で見られるのがとても楽しいですし、これからの撮影でも楽しみで仕方ありません。唯一無二だと思います」
――視聴者の方へメッセージ
「これは実話を元にした物語です。高校生達がどんな思いで宇宙を目指したか、その姿に勇気をもらえます。ぜひ、人々の想いが紡がれていく瞬間を見ていただけたら嬉しいです」