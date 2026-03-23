神木隆之介、芸歴31年目で初の月9決定 “子役上がり”北村匠海と初共演 月9『サバ缶、宇宙へ行く』新キャラ【役柄＆コメント】

神木隆之介、芸歴31年目で初の月9決定 “子役上がり”北村匠海と初共演 月9『サバ缶、宇宙へ行く』新キャラ【役柄＆コメント】