Lipton紅茶使用。紅茶のフレーバーが楽しめるホイップタイプのクリーム発売

生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは3月中旬より、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービスが展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」のストレートティーパウダーを使用したコラボレーション商品「Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」（レモンティー風味・ミルクティー風味の2種類）を販売開始しました。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2025年）

■パンやクラッカーにぬるだけで“食べる紅茶”

同商品は、リプトンのストレートティーパウダーを使用したホイップタイプのクリーム。パンにぬるだけで、紅茶スイーツのような味わいを楽しむことができます。

空気を含んだ軽やかな口どけと、なめらかで伸びの良い仕上がりでパンはもちろん、クレープやクラッカーなどさまざまなスイーツとも相性抜群です。

口に入れた瞬間に広がる紅茶のアロマと、ふんわりとろける口どけで、“おうち時間”を少し贅沢なスイーツタイムへと彩ります。

●レモンティー風味

リプトンのストレートティーパウダーを使用し、レモンの香りをアクセントに仕上げました。やさしい甘さの中に爽やかさを感じられる、すっきりとした味わいです。

●ミルクティー風味

リプトンのストレートティーパウダーを使用し、ミルクティーのまろやかな甘さを引き立てました。クリーミーでやさしい味わいが広がります。

■【商品概要】

名称：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム レモンティー風味

容量：90g

JAN：4550668891077

希望小売価格：378円

名称：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム ミルクティー風味

容量：90g

JAN：4550668891084

希望小売価格：378円

（エボル）