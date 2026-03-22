Lipton紅茶使用。紅茶のフレーバーが楽しめるホイップタイプのクリーム発売
生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは3月中旬より、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービスが展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」のストレートティーパウダーを使用したコラボレーション商品「Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」（レモンティー風味・ミルクティー風味の2種類）を販売開始しました。
*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2025年）
■パンやクラッカーにぬるだけで“食べる紅茶”
同商品は、リプトンのストレートティーパウダーを使用したホイップタイプのクリーム。パンにぬるだけで、紅茶スイーツのような味わいを楽しむことができます。
空気を含んだ軽やかな口どけと、なめらかで伸びの良い仕上がりでパンはもちろん、クレープやクラッカーなどさまざまなスイーツとも相性抜群です。
口に入れた瞬間に広がる紅茶のアロマと、ふんわりとろける口どけで、“おうち時間”を少し贅沢なスイーツタイムへと彩ります。
●レモンティー風味
リプトンのストレートティーパウダーを使用し、レモンの香りをアクセントに仕上げました。やさしい甘さの中に爽やかさを感じられる、すっきりとした味わいです。
●ミルクティー風味
リプトンのストレートティーパウダーを使用し、ミルクティーのまろやかな甘さを引き立てました。クリーミーでやさしい味わいが広がります。
■【商品概要】
名称：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム レモンティー風味
容量：90g
JAN：4550668891077
希望小売価格：378円
名称：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム ミルクティー風味
容量：90g
JAN：4550668891084
希望小売価格：378円
（エボル）