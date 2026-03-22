カップスープの好きな味ランキング。1位は「コーンスープ（洋風）」、若い女性に人気なのは？

マイボイスコムはこのほど、11回目となる「カップスープの利用」に関するインターネット調査の結果を発表しました。調査は2月1日〜7日、1万1,460人を対象に行われました。

■カップスープを食べる場面1位は昼食メニューの1つとして

まず、カップスープを食べる人の割合は5割強となっています。頻度としては、カップスープを食べる人の2割強が週1回以上の回答をしています。

カップスープで好きな味について尋ねてみると、「コーンスープ（洋風）」が47.8％、「たまごスープ、かきたまスープ」が41.8％、「ポタージュ」が39.3％で上位となりました。以下に続く「わかめスープ」（34.8％）は、女性10・20代では1位となっています。

カップスープを食べる場面や理由については、42.5％が「昼食のメニューの1つとして」と回答しました。「朝食のメニューの1つとして」や「小腹がすいたとき」、「パンやおにぎりなどを食べるとき」がそれぞれ2割強となっています。

カップスープを食べる人のここ1年の購入場所としては、「スーパー」が82.1％で最多となり、「ドラッグストア」が26.7％、「コンビニエンスストア」が25.2％で続いています。

今後にカップスープを利用したいと思うか聞いてみると、「利用したい」または「まあ利用したい」と回答した人は5割弱となりました。利用意向者は、女性10代〜40代で特に多くなっています。

■調査概要

調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター

調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）

調査時期：2026年2月1日〜2月7日

回答者数：11,460名

調査結果詳細：https://myel.myvoice.jp/products/detail/33102

（フォルサ）